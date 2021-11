Antonio David Flores a Telecinco: «sois unos farsantes, vendéis humo»

Antonio David Flores suma y sigue. A los 80 000 euros que le ganó a la productora de Sálvame se añaden nuevos comentarios que le dan la puntilla a Telecinco.

Antonio David Flores suma y sigue. A los 80 000 euros que le ganó a la productora de Sálvame se añaden nuevos comentarios que le dan la puntilla a Telecinco. Y es que la inefable María Patiño afirmó que Flores había colgado personalmente los carteles que le acusaban de maltratador por parte de la ciudad de Málaga.

Así, el que no tiene ni una sola condena por los delitos que se le acusan y con los que ha ganado dinero la cadena (a pesar de haber sido casi el punto final de Sálvame y la pérdida total del crédito de algunos colaboradores), comentaba en su canal de Youtube lo siguiente.

«Mostrárselo a vuestra audiencia porque jugáis con la mentira, engañáis a vuestra audiencia, jugáis con la difamación. Mostrad la documentación, hacedles ver que no mentís, contad la verdad, sois periodistas. Sabéis que vuestra audiencia no os cree, vuestro barco se va a pique. Sois unos farsantes, vendéis humo y fabricáis fantasmas».

Patiño confirmaba que Flores estaba muy nervioso porque estaba intentando convencer a los que le vieron colgando los carteles de que no lo habían visto. En fin, un lío enorme que confirma lo que Flores ya indicaba hace unos días, «Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo… Han hecho tanto daño que he sido sincero en el momento que dije que todo eso había pasado factura a mi matrimonio». Esperamos tus comentarios al respecto de estas declaraciones de Antonio David.

