Antonio David Flores: «Considero a Fidel Albiac mi enemigo y a Rocío Carrasco un lastre en mi vida»

Una semana más, Antonio David Flores sigue siendo el tema de conversación por las presuntas infidelidades a su mujer, Olga Moreno. Tras las palabras de esta en una conocida revista, el colaborador de ‘Sálvame’ sigue asegurando que toda esta polémica está orquestada por Fidel Albiac, pareja de su exmujer, Rocío Carrasco. Un hecho que han querido negar rotundamente las presuntas amantes de Antonio David Flores.

«¡Estoy alucinando! ¡No hay ninguna mano negra! Yo no conozco de nada ni a Fidel Albiac, ni a Rocío Carrasco, ni a Teresa, ni a Terelu, ni a Carmen. Antonio David es súper manipulador», reconocía Isabel Ávila, una de ellas: «Esa es la historia que le ha contado a su mujer para ella lo crea. No hay manos negras, no hay nadie detrás, aquí la única persona que ha vivido la historia soy yo».

Antonio David Flores se enfrenta de nuevo a las palabras de sus presuntas amantes | Foto: Telecinco.es

También Malú, otra presunta amante, ha querido hablar con el programa: «Yo voy por mi cuenta. No conozco a Fidel», y asegura que ha hablado única y exclusivamente por la actitud que ha tenido Antonio David en los platós: «Me cansé de verlo ahí tan, tan cínico. Engañar a tu mujer y luego hacer como si no ha pasado nada y diciendo que somos nosotros las que inventamos. Me da igual que me crean o no, yo lo juro por mis hijos».

«Quieren asfixiarme económicamente, volver a encerrarme»

Lejos de preocuparse, el colaborador de ‘Sálvame’ asegura que esto es lo mismo que había oído antes y que no le van a hacer cambiar de opinión: «¿Qué van a decir? ¿Qué están movidas por alguien? Evidentemente no, pero que digan lo que quieran. Sigo creyendo que esto no es normal y no es casual«, le reconoce a sus compañeros. Además, el ex Guardia Civil asegura que esta teoría de la mano negra que tiene nombre y apellidos no ha salido de él, sino de su abogado: «Este me da su opinión y yo creo que tiene razón».

Antonio David Flores sigue convencido que todo está orquestado por Fidel Albiac | Foto: Telecinco.es

Antonio David Flores tiene que claro que intención de todo esto no es tanto que deje la televisión sino sufrir las consecuencias económicas por ello: «Es más profundo el asunto. Asfixiarme económicamente, volver a encerrarme… Eso es muy atractivo y ver continuamente a tu enemigo como lo están asfixiando y machacando…«, asegura. Ante esto, no ha dudado en reconocer algo que todo el mundo quería escuchar de su boda: «Yo considero a Fidel Albiac mi enemigo». ¿Y de Rocío Carrasco? A ella no querido etiquetarla de la misma forma pero sus palabras fueron también muy duras: «Rocío Carrasco es una persona que en mi vida ha sido un lastre, una piedra en mi camino«.

A esto también ha querido añadir que él también podría intentar undirle la vida con información que tiene: «Hay cosas que sé que no puedo contar porque no tengo forma de demostrar. Sino soltaba aquí una batería que se tenía que ir de España. Todos tenemos amigos, de discotecas, de otros lugares, de bares», decía amenazante.