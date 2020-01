Antonio David Flores destapa a Gianmarco en ‘El tiempo del descuento’: «Me dijo que quería utilizarla»

La primera persona que pisó de nuevo la casa de Guadalix de la Sierra en este nuevo reality de Mediaset, ‘El tiempo del descuento’, fue Adara Molinero. La ganadora de ‘GH VIP 7’ se encontraba muy nerviosa por todas las personas con las que iba a reencontrarse, especialmente por ver a Gianmarco, no obstante, antes de ver nuevamente al italiano, Molinero tenía una conversación pendiente con Antonio David Flores ya que el colaborador de ‘Sálvame’ grabó sin permiso una conversación entre ella y Onestini.

Aunque al principio el saludo entre ellos dos fue bastante cordial y más amigable de lo que cabía esperar, rápidamente comenzó a aumentar la tensión entre los dos en cuanto se pusieron a hablar de la famosa llamada que supuestamente el colaborador de ‘Sálvame’ convenció a Gianmarco de que le dejase grabar: «Gianmarco ha traicionado a Adara», decía el colaborador.

Adara y Antonio David en ‘El tiempo del descuento’| Foto: Telecinco.es

«Pero según él, fuiste tú quien grabó la conversación«, le dijo la exazafata. «El que me dice que grabe la conversación es él», decía el ex de Rocío Carrasco que a continuación explicó cómo había sucedido todo: «La historia es que yo estoy con él en la habitación. Él quiere grabar con su teléfono la conversación, pero no sabe, y entonces me dice que la grabe yo y la grabo. Gianmarco dice que no estoy presente, que soy yo quien le da la idea de que grabe la conversación y que cuando la graba yo salgo de la habitación y es mentira quien le dio la idea fue su hermano«, afirmó el colaborador.

«Yo estoy presente en esa conversación porque él está con el manos libres, si él hubiese querido cierta intimidad en esa conversación, no hubiera puesto el manos libres«, le dijo Flores a Adara. «Yo tengo que decir que el me mintió porque me puso por mensajes que estaba solo», añadió Adara que aún así parecía no fiarse del todo de Flores.

Los planes de Gianmarco

Así mismo, esto no fue lo único que dijo el colaborador y es que según él, Gianmarco solo quería aprovecharse de Molinero para hacer dinero: «Gianmarco tenía preparado para Adara una buena, el quería estar con ella, hacer reportajes en las revistas, hacer televisión y luego marcharse a Italia. Él a lo que vino es a ganar dinero y hacer platos de televisión», dijo el ex de Rocío Carrasco que añadió una última cosa que le había dicho el italiano: «Yo esto lo sé porque me lo conté en la habitación. Él me dijo que no estaba enamorado de Adara y que solo la quería utilizar«, confesó Flores.