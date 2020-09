Antonio David Flores fue infiel a su pareja con Isabel Ávila

Antonio David Flores había comentado, en varias ocasiones, que no tenía nada que temer ante Isabel Ávila. El polígrafo confirmó la versión de su examante.

Antonio David Flores había comentado, en varias ocasiones, que no tenía nada que temer ante Isabel Ávila. El polígrafo confirmó la versión de su examante. Y es que por más que nos parezca demasiado curioso que Flores esté en el punto de mira de Las Campos y que aparezca Ávila 10 años después de su relación, la verdad solo puede ser una.

Flores acusaba a su otrora amante de no conocer su casa, de no saber que a él solo le gusta la cerveza y otras menudencias que no terminaron de ser verosímiles. Ávila apostó por someterse a un polígrafo que confirmó su versión.

Todo surgió en una noche, ambos se conocieron y se fueron a consumar su amor. En una ocasión, incluso cinco veces en una noche. Flores estuvo en la casa que tenía en Barajas Ávila en varias ocasiones y el romance se mantuvo durante unos meses.

La antedicha incluso le ha pedido perdón a Olga, algo más que curioso ya que para ese viaje no necesitaba alforjas y era mejor callarse, pero no podía callarse más su aventura. Incluso dijo la verdad al indicar que había recibido serias amenazas para no contar su historia de amor con Flores.

Así las cosas, Antonio David terminó rendido ante la evidencia. Ignoramos si Olga Moreno, su mujer, seguirá defendiendo a su marido o si todo va a saltar por los aires en breve. Estaremos atentos a las consecuencias de un polígrafo que puede ser letal para la imagen pública de Flores.

Parejas Televisión #Antonio-David-Flores #Isabel Ávila