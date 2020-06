Antonio David Flores le canta las cuarenta a Adara Molinero

Adara Molinero entró ayer en Sálvame a por lana, pero salió trasquilada. Antonio David le dejó bien claro qué es exactamente y por qué está acabada.

Adara Molinero entró ayer en Sálvame a por lana, pero salió trasquilada. Antonio David le dejó bien claro qué es exactamente y por qué está acabada. La joven y su familia parece tener una especie de aura que, según ellos, trasmite respeto debido a su complicada vida.

Flores dudó de todo lo que ha contado Elena en Supervivientes y Adara entraba en Sálvame para decirle que «Me parece muy fuerte. No sé lo que pretende poniendo en duda todo lo que hemos vivido mi madre y yo. Es un tema bastante doloroso que nadie sería capaz de fingir algo así».

Añadía que «eres un vago, te has pasado cuatro años sin trabajar porque no te llamaban de la tele. Tú tienes una familia y te podías haber dedicado a cualquier otra cosa que no fuera la tele y se te caían los anillos y estabas desesperado por la tele. Por eso te juntabas con Mila, pelota que eres un pelota».

Lo que no se esperaba la princesa con la boca de fresa es que Flores, con más kilómetros encima que la Renfe, le respondiera «No has dejado de hacer montajes, entrevistas, platós y después traes a tu hermano, tu madre en un reality y el único que falta por aparecer es tu papá. No vengas a contar cosas que no son».

¿Por qué colgó Adara inmediatamente? Pues eso. Enorme Antonio David una vez más desenmascarando a una señora que, curiosamente, siempre es víctima en sus relaciones de pareja y que ya no engaña a nadie con su pose de niña. Esperamos tus comentarios al respecto.

