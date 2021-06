Antonio David Flores: «me han sometido a un linchamiento mediático»

Tal y como comentamos cuando comenzó el documental de Rocío Carrasco, ha llegado el momento de escuchar también a Antonio David Flores.

Y es que en Telecinco han visto cómo Sálvame perdía audiencia tras imponerse el pensamiento único (nunca mejor dicho lo de único ya que ni la concursante violada en GH, ni las vejadas por Jorge Javier Vázquez han tenido derecho alguno a decir nada).

Flores, que acudió al funeral de su amiga Mila Ximénez cuando apenas había gente para despedirse de ella, ha comentado ya qué le ha parecido lo emitido por la cadena.

Comenta que el documental es «una absoluta barbaridad, igual me sale llamarle terrorismo mediático, linchamiento mediático. He soportado un daño terrible a mí imagen y a toda mi familia, he tenido momentos muy malos, muy difíciles. La gente ha hecho que tuviera fuerza para darme cuenta de que hay que seguir peleando a pesar de no tener ninguna gana. Mis fans han sido una cura de humildad».

«Se han sobrepasado todas las líneas, para eso están los juzgados, no se puede saltar eso a la torera por un negocio. Lo que nos están vendiendo no es verdad, es manipulación. El daño que se me ha hecho es irreparable, no tiene nombre. Han provocado en la sociedad un odio hacia mí y mi familia, lo estamos sufriendo. En qué cabeza cabe intentar convertir a una persona, que no ha sido juzgada en violencia de género, en maltratador. Tengo familia y una hija de 8 años, ¿quién repara ese daño?» comenta Antonio David.

Que seas tú, como siempre hacemos, quien decida qué parte tiene, o no, la razón en este caso. Ahora bien, ¿cómo va a defender la señora Corredera a Carrasco cuando también critique a su familia tras el verano en la segunda temporada del documental de esta última? Ya veremos, pero, de momento, el caso contra Flores no se ha reabierto y parece que el tema va para largo. Comparte tu opinión con nosotros.

