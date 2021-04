Antonio David Flores: «no estoy escondido»

Antonio David Flores llegaba hoy mismo a la estación de Atocha para ir a ver a su abogado. Esto fue lo que le dijo a los compañeros allí presentes.

Antonio David Flores llegaba hoy mismo a la estación de Atocha para ir a ver a su abogado. Esto fue lo que le dijo a los compañeros allí presentes. Indicó que la semana pasada fue la Semana Santa y estuvo con sus hijos tranquilamente.

Añadía que ni está demacrado, como se había publicado, y que no tiene ningún tipo de miedo ante lo que se está comentando en el documental de Rocío Carrasco. No dudaba en afirmar que «cuando llegue el momento tomaré las acciones legales que tenga que tomar, las oportunas, las que me recomienden. Se me está difamando, calumniando, y creo que me encuentro en el derecho de poder hacerlo».

«No estoy escondido.Rocío no se encuentra lo bien que debería encontrarse. Es obvio pero ella está fuerte y estamos fuertes todos, que es lo importante en estos casos». Añadía que no cree que haya un acercamiento entre Rocío Carrasco y su hija, «¿Realmente pensáis que ese documental está hecho con la intención de acercar posturas?».

Ayer mismo, Kiko Jiménez indicaba que Flores tiene vídeos que pondrían en entredicho a Rocío Jurado y a José Ortega Cano. Hoy declaraba Antonio David que esa información es falsa. A Flores se le vio firme y tan seguro como siempre. Habrá que ver cuando termine la emisión del documental cuántas demandas se presentan y cómo reacciona Rocío Carrasco. El tiempo será, una vez más, el encargado de ser juez y parte en un enfrentamiento que promete con recrudecerse en las próximas semanas. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Televisión #Antonio-David-Flores