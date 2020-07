Antonio David Flores: «No reconozco a Rocío Carrasco, no sé quién es»

Desde que Rocío Flores se sentara en el plató de ‘Gran Hermano VIP 7’ para defender el concurso de su padre Antonio David Flores, mucho se ha hablado de su madre Rocío Carrasco, con la que la joven quiere reconciliarse después de siete años sin hablarse. Pero ha sido precisamente esa petición pública de Rocío Flores durante su paso por ‘Supervivientes 2020’ lo que ha hecho dar un paso al frente a algunas personas de la familia como Gloria y Amador Mohedano.

Ambos coinciden en lo mucho que ha cambiado su sobrina Rocío Carrasco con el paso de los años, teniendo como punto de inflexión la muerte de su madre Rocío Jurado y el reparto de la herencia. A raíz de la entrevista en ‘Sábado Deluxe’ de su tío Amador Mohedano, se está hablando de cómo es Rociíto y de si puede ser una mujer fácilmente manipulable como así determinó el entrevistado, cargando contra Fidel Albiac.

Rocío Carrasco y Antonio David besándose en un evento

Al escuchar sus palabras, rápidamente sus amigas, a las que considera hermanas, Carmen Borrego y Terelu Campos, salieron en su defensa desde su puesto de colaboradoras en ‘Viva la vida’. Ambas aseguran que Rocío Carrasco es una mujer con carácter y que nunca se dejaría manipular por nadie: «No es una relación de una mujer sumisa con un hombre que manda«, aseguró Borrego.

Antonio David sobre Rociíto: «No es la persona que yo conocí»

Y hablando precisamente de eso, Carlota Corredera ha querido preguntar en ‘Sálvame’ a Antonio David Flores por su opinión al respecto: «No la reconozco, no sé quién es, no tiene absolutamente nada que ver con la persona que yo conocí y no te puedo decir más nada«.

Antonio David hablando de Rocío Carrasco / Telecinco.es

Asimismo, sobre ese perfil de persona sumisa, incluso de marioneta en manos de su pareja, el colaborador no ha querido profundizar: «Cuando nosotros estuvimos juntos, en ningún momento fue una persona que se dejase manipular por nadie. De ahí hasta la fecha, no lo sé porque no he estado en su casa ni en comidas, ni cenas, ni reuniones… No la conozco, no tengo opinión sobre eso. De lo que tú dices, ha podido cambiar o le han podido hacer cambiar, pero no lo sé, lo desconozco«.