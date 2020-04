Antonio David Flores reacciona ante la traición de Ana María Aldón

Antonio David ha reaccionado tras conocer que Ana María Aldón consideraba a Yiya su amiga y compañera de concurso.

Antonio David ha reaccionado tras conocer que Ana María Aldón consideraba a Yiya su amiga y compañera de concurso. Aldón indicaba que «Siento que estoy haciendo un concurso».

«Rocío está en otra isla y ha estado en otra playa. He estado mucho más tranquila que la semana que coincidieron. Le pido perdón a ella o a cualquiera. Estoy haciendo mi concurso y no puedo estar matándome con mis compañeros de la playa y con los que se llevan mal con Rocío».

Antonio David comentaba que «Podemos llegar a comprender cosas, pero es que hay otras cosas que son indefendibles. Lo que no comprendo de Ana María es que en su momento se le avisó: ‘Rocío está sometida a una presión, por no llamarlo acoso, por parte de Yiya y de repente vemos en la palapa que tiene la oportunidad de pararle los pies. Y que se te esté cuestionando si eres sangre, si eres familia o si no lo eres…’».

«Yo creo que tiene miedo a Yiya. Ella dice: ‘Vengo a hacer muy concurso’. Eso me parece muy respetable» añadía. El padre de Yiya intentó defender a su hija, pero Antonio David le recordaba que «Has visto el programa de la misma forma que lo he visto yo. Hemos coincidido en un par de galas. Ya el comportamiento de tu hija en el resort no era el más adecuado. Ya desde entonces la atacó porque sabía que iba a tener videos y porque sabía que ella sería un blanco fácil. ¿Has visto en algún momento a mi hija insultar o menospreciar a tu hija?».

Lo que está claro es que sin Yiya el concurso sería bastante aburrido. Habrá que ver si Rocío termina por explotar su potencial o si sigue de aquella manera echando días fuera. Esperamos tu opinión al respecto.

