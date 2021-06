Antonio David Flores rompe su silencio: «Estoy tanquilo, sereno y con fuerza»

Ha tardado tiempo, pero Antonio David Flores ha vuelto a primera plana mediática. El excolaborador de ‘Sálvame’ se había mantenido en un segundo plano tras la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Docu-serie en la que la hija de Rocío Jurado relató cómo fue su matrimonio con el exguardia civil, y el distanciamiento con sus hijos, Rocío y David Flores, entre otras cosas. Debido a todo lo acontecido, el exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ fue despedido fulminantemente de todos los programas de televisión que pertenecieran a Mediaset. Ahora, tras meses en silencio y alejado de los medios de comunicación, ha reaparecido para dar una entrevista este domingo 27 de junio a Juan José Menéndez, tal y como dio a conocer ‘Informalia’ hace escasos días.

A través del canal de Youtube de CadenaJuanjoVlog ha sido donde se ha podido ver a Antonio David tras su retiro. Nada más empezar, David Flores se ha mostrado emocionado, con los ojos vidriosos y la voz quebrada. «Un placer. Buenas noches. Estoy nervioso. Sabéis que pasa que nunca pensé que esto iba a tener la difusión que ha tenido, y cómo los medios de comunicación han recogido la entrevista de hoy. Ha sido una sorpresa», ha comenzado diciendo.

Sobre cómo se siente en estos momentos tras las duras acusaciones causadas por el documental de Rocío Carrasco, Antonio David Flores ha dicho que: «me sentía en deuda después de estos meses de linchamiento… ‘La Fabrica de la Tele’ ha pretendido hacer con este documental que solamente hubiese una voz en todos los sentidos y en todos los medios. El hecho de que hayáis tenido esa valentía de dejarme hablar se agradece. Hay otras voces y que se defienda la libertad de expresión es fundamental. Lo que se está contando no es la verdad…», ha explicado. Después, ha añadido que «ahora estoy como tranquilo, sereno y con fuerza, pero he tenido días realmente muy complicados. He estado semanas sin salir de mi casa y encima teniendo que tener buena cara para que mis hijos vieran que no había ningún problema cuando por dentro estaba destruido. He sentido miedo y vergüenza al salir a la calle. Cuando he salido y me he encontrado con alguien de frente mi cabeza lo primero que decía es ‘me creerá o no’».

El protagonista de esta conversación, ha dejado claro que su familia ha sufrido mucho con todo lo que se ha estado diciendo. «Se ha hecho mucho daño… nos han señalado mediáticamente ante todo un país», ha expresado con dolor. También, ha dejado claro que en ningún medio de comunicación le han vetado. «Ha habido muchos medios que no han seguido la corriente de ‘La Fabrica de la Tele’, ha señalado.

El padre de Rocío Flores, también ha contado cómo vivió su época mientras trabajó en ‘Sálvame’. «Jamás me di cuenta de que se estaba gestando el documental. Es más, el tratamiento que yo recibía en plató era bueno. Cuando salía a publicidad me trataban genial como siempre. Me dieron mi sitio y me respetaron como colaborador, pero de sospechar que había grabada una serie… no tenía ni idea», ha confesado.

En cuanto a su inesperado despido, Flores ha narrado cómo conoció la noticia. «Me enteré cinco minutos antes que todos vosotros. Me mandaron la escaleta de trabajo. Yo tenía mi billete de Málaga a Madrid, y a través de mi representante me explican esta situación, y me dicen ‘oye espera que hay un problema… no sé si vendrás hoy o mañana’. Pasa un rato y sigo a la espera de poder ir a trabajar, y me entero de que me despiden en televisión», ha desvelado por primera vez Antonio David. Una de las sorpresas de la noche, ha sido cuando su hija Rocío ha mandado un audio para mostrarle todo su apoyo. «Sé que todo está siendo muy duro para ti. Te quiero con todo mi corazón. Gracias por ser mi padre», ha dicho la joven.

Llegado el momento, Antonio David Flores mostrará la documentación necesaria para corroborar su versión e incluso ha puesto a disposición de todo el mundo el nombre de su abogado. En su reaparición, el excolaborador también ha confesado que ha pedido perdón a sus hijos por ciertas actitudes suyas que tuvo en el pasado, pero nunca «por el documental».

El mensaje en ‘El programa de Ana Rosa’

El documental de su exmujer provocó que ‘Sálvame’ prescindiera de su puesto de colaborador. Hecho que dejó sin trabajo a Antonio David, que estuvo varios años alejado de los medios de comunicación. El padre de Rocío Flores quiso mandar un mensaje a través de una de las reporteras de ‘El programa de Ana Rosa’. «Estoy anímicamente mal, pero tranquilo porque donde tuve que hablar, hablé. Estuve durante 3 años siendo investigado y ahora estoy siendo juzgado por segunda vez. Me están juzgando dos veces, primero me juzgó la justicia y, ahora la opinión pública. He perdido mi trabajo. No soy la persona que se describe en ese documental, y llegado el momento hablaré. Agradezco también las muestras de apoyo que estoy recibiendo. Confío plenamente en mis abogados», explicó el exguardia civil allá por el mes de marzo.

El adiós a Mila Ximénez

El pasado 23 de junio Mila Ximénez falleció tras un año de lucha contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron. Tras varios tratamientos, la periodista no pudo superar la enfermedad. Una noticia que dejó completamente devastada a su familia, así como a su entorno más cercano. A lo largo de aquella fatídica tarde se celebró el velatorio para dar el último adiós a la carismática escritora. Hasta el lugar se acercaron numerosos rostros conocidos y compañeros de profesión. Por la tarde, Antonio David Flores hizo acto de presencia, ya que tenía un vínculo cercano con la tertuliana, pues además, coincidieron en ‘Gran Hermano VIP 7’.

Horas antes de acudir al velatorio de la colaboradora, Flores compartió a través de sus redes sociales una instantánea en la que aparecen ambos sonrientes. «Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos, y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en tí un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga! Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila…», se pudo leer en el escrito.