Antonio David Flores: «todos estos rumores le están pasando factura a mi matrimonio»

Antonio David Flores ha tenido que aceptar la cruda realidad. El rosario de presuntas amantes que se le adjudica ha terminado por afectarle.

Antonio David Flores ha tenido que aceptar la cruda realidad. El rosario de presuntas amantes que se le adjudica ha terminado por afectarle. Si hasta ahora defendía que todo iba bien en su relación con Olga, ayer indicaba lo contrario.

«De hace una semana a aquí mi relación con mi mujer no es la misma que hace 10 días. Es de sentido común. De hablar todos los días 450 veces al día, ahora son momentos, son frases, es todo como muy frío. Ya no hay risas».

«Me molesta que se instale la retórica de que tengo un matrimonio de conveniencia. No he tenido ninguna crisis Olga. Me caso con Olga en el 2009, pero llevo una relación en el tiempo de 19 o 20 años con ella. Jamás he tenido con mi mujer un problema de distanciamiento, de un enfado, de que ella se vaya a vivir a Sevilla y yo me quede en Madrid».

«Me duele ver a mi mujer así, porque no está preparada. Me ha pedido en varias ocasiones que me levante y que me vaya cuando se hable de chicas» añadía. También aclaraba que no tenía que pedir perdón, «¿Perdón por qué? No tengo que ocultar nada ni esconderme de nada. Voy a aguantar el chaparrón de la mejor manera que pueda. Estoy trabajando aquí y me debo a mi programa. Si esto es lo que toca este mes o hasta que termine el autobús aguantaré».

No dudaba en indicar que una de las ideas que ha barajado es la de abandonar Sálvame, «Llevo días pensando en esa opción, en dejar ‘Sálvame’. Ya veríamos lo que haríamos. No he hablado con nadie de mi familia de esto. No me imagino separado». Los que iban a por él han logrado su objetivo. Ya veremos en qué queda todo. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Televisión #Antonio-David-Flores #olga-moreno