Antonio David Flores y Rocío Carrasco, juntos en un grupo de Whatsapp

El 2020 está siendo un año surrealista. Ha sido este domingo en ‘Socialité’ donde han sacado a la luz la nueva hazaña de José Antonio Avilés. El colaborador de ‘Viva la vida’ ha creado un grupo de Whatsapp con nada más y nada menos que con 250 famosos, entre los que se encontraban Rocío Carrasco y su exmarido, Antonio David Flores. Una situación que sería impensable para ambos, así como para el resto de rostros conocidos que han coincidido en la plataforma.

Pero, sin duda, la reina del grupo ha sido María Jiménez que se ha mostrado dicharachera y ha felicitado a través de audios estas fiestas navideñas en las que nos encontramos. «Besitos para todos, muchas felicidades y que tengáis una buena noche», ha dicho la artista. Pocas horas antes de que diera comienzo la Nochebuena, a Avilés se le ocurrió la idea de juntar a más de 200 personas que han acaparado las portadas de revista con más renombre de este país.

Algunos de los famosos que han formado parte de esta aventura del colaborador están de actualidad como por ejemplo Francisco Rivera. Un famoso tras otro, y este grupo de Whatsapp ha sido el más concurrido de estas atípicas navidades. Desde Alfonso Merlos a Diego Campanario pasando por Raquel de ‘Gran Hermano’.

Sin embargo quien mantiene con vida una conversación casi inexistente es María Jiménez que no solo felicitó la Navidad sino que saludó a algunos miembros que estaban entrando en este curioso chat. De hecho, termina hablando con la madre de Omar Montes. «Os quiero a todos los que estáis en el grupo», llega a decir la actriz.

«Felices fiestas chicosy chicas. Un besito de vuestro amigo José Mora», dice el cantante.»Adiós José Mora, no sé quien eres, aunque seguramente te conozca, pero ahora mismo no te pongo carita. Feliz Navidad», vuelve a contestar María Jiménez que ha hecho suyo este grupo de Whatsapp. «María soy Carmen Borrego. Un beso fuerte y Feliz Navidad», escribe por su parte la hija de María Teresa Campos. Jiménez vuelve a contestar a la colaboradora haciendo gala de su amabilidad: «Muchos besos Carmen, bonita».

Por otro lado, otros famosos no dudaron en abandonar el grupo como por ejemplo Fonsi Nieto o Aurelio Manzano. A los 30 minutos de estar creado el grupo, la madre de Omar Montes se sincera y dice «yo no sé quiénes sois». Después se puede ver cómo Rocío Carrasco abandona, lo que confirma que ha estado en el mismo chat que Antonio David Flores, eso sí, no han mediado palabra, como era de esperar. Una situación impensable para ambos, y provocada por Avilés. «Al habla Yiya. Feliz Navidad, ja ja ja. Ole al de la ocurrencia ¡Salud!», dice la polémica exconcursante de ‘Supervivientes’, reality en el que curiosamente coincidió con Jose Antonio y con la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, Rocío Flores con quien tuvo grandes enfrenamientos durante todo el concurso.

Paloma Cuevas no tarda tampoco en abandonar el chat. Recordar que se encuentra en plena separación de Enrique Ponce, ya que el torero todavía no ha firmado los papeles del divorcio. Amador Mohedano se atreve a decir: «No sé que es esto, y ni me interesa», palabras que la madre del intérprete de ‘Alocao’, aplaude. «Emma García, salió del grupo. Antonio David, salio del grupo», y así un sinfin de famosos que han querido permanecer ajenos a la idea de José Antonio Avilés.