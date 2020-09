Antonio David Flores y su complicidad con Marta Riesco (del programa de Ana Rosa Quintana)

Dos en la misma semana. Si Isabel confirmaba su relación, con polígrafo incluido, su romance con Antonio David Flores, ahora es Marta Riesco la protagonista.

Las imágenes que se emitieron el sábado en el Deluxe nos permitieron ver a los antedichos en una actitud bastante cariñosa.

Flores indicaba que «Esas imágenes son de un día en el que terminamos el Deluxe antes del verano y nos fuimos todos los compañeros a tomar algo. No sabía, no tenía ni idea. Sí, es Marta. Esa noche estábamos todos los compañeros allí. En ese momento, nos vemos y nos saludamos. No estoy viendo nada del otro mundo, ahí no vendemos nada».

«Lo mismo ahora me ponéis el vídeo del beso, tal y como está el patio… Era una reunión de compañeros. Yo no me escondo de nada porque estaban todos delante. Os ha dado por mí de una manera que no voy a poder salir de casa» añadía. Parece complicado defender su postura y tildar de complicidad un mordisco en el cuello y unos abrazos que van más allá de la amistad.

Ahora bien, no le falta razón al indicar que «Me parece curioso lo siguiente: que durante esta última semana tengamos coincidencias como, por ejemplo, la portada de Borrego, que salga esta chica… Todo esto me hace pensar que es demasiada coincidencia que esta semana tenga tantos frentes abiertos en mi contra y que se provoque esa campaña de acoso y derribo, y desprestigio, que no sé cómo llamarlo». Totalmente cierto, lo que ha hecho con su vida privada es algo que tendrá que discutir con su mujer, pero tantos vídeos en la misma semana no dejan de confirmar que lo que Telecinco pretendía era lograr que Sálvame Tomate no perdiera la partida frente a Pasapalabra y vaya si lo ha conseguido. Esperamos tu opinión al respecto.

