Antonio David y Olga Moreno sorprenden al echar el freno en su divorcio por…

Antonio David entona el mea culpa por Olga Moreno: «Me arrepiento de no habérselo dicho»

>Para empezar, Antonio David ha utilizado esta vez su canal de YouTube no para criticar ni a Mediaset, ni tampoco a La Fábrica de la Tele ni mucho menos Sálvame. Lo ha usado para entonar el mea y culpa y no haberle comentado a Olga Moreno su ‘affaire’ con Marta Riesco. Lo hace después de que el exguardia civil recibiera constantes críticas por haber dejado ‘vendida’ a la sevillana que confesaba -vía telefónica- junto a Rocío Flores que ni tanto ella ni la hija de Rocío Carrasco sabían de la existencia de esta relación.

«Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño», ha reflexionado Antonio David en uno de los últimos vídeos que colgaba en su cuenta de YouTube.

«No sabes si decírselo es lo mejor o no, precisamente para eso, para no hacer daño. Ahora que han pasado unas semanas me arrepiento de no habérselo dicho«, ha reconocido el ex de Rocío Carrasco. No solo eso, entona el ‘mea culpa’ y asegura con rotundidad que se equivocó pero que la relación con Olga es buena.

Siguiente: Todo el mundo pensaba que la pareja estaba preparando el divorcio