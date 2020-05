Antonio Pavón habla en ‘SV 2020’ sobre su supuesto affaire con José Antonio Avilés y niega ser homófobo

Hace ya bastantes semanas desde que Antonio Pavón se vio en la obligación de abandonar ‘Supervivientes 2020’ muy a su pesar, tras detectarle una hernia que le iba a impedir continuar con el concurso tal y como lo estaba haciendo hasta ahora. Para el concursante fue un duro golpe porque se lo estaba pasando de maravilla, pero le comunicaron que tendría la oportunidad de volver al año siguiente y se le pasó un poco esa tristeza.

Tras esto, Pavón tuvo que permanecer en Honduras mucho más tiempo del habitual puesto que los concursantes que están siendo expulsados o, en su caso, que tuvo que abandonar, están tardando en tener un vuelo de vuelta debido a la crisis del coronavirus. El torero pudo volar junto a Ferre y Fani por lo que ha pasado varias semanas en Honduras poniéndose al día de lo que se ha hablado de él en España.

Antonio Pavón en el plató de ‘SV 2020’ | Foto: telecinco.es

No hay duda que una de las cosas que más expectación iba a levantar era preguntarle por su supuesto affaire con José Antonio Avilés antes del concurso. Pavón entraba en el plató de ‘SV 2020’ muy elegante y sonriente y aseguraba que prefería haberse quedado en la isla viendo la situación que hay en España. Además, solo tenía palabras bonitas para el concurso: «Es un regalo que te da la vida». Por su parte, Jorge Javier Vázquez le preguntaba por todo lo que se había dicho sobre él en su ausencia y respondía misterioso: «Tengo muchísimas cosas que contar».

Nada de líos con Avilés

El presentador insistió en su supuesto affaire con Avilés y terminó aclarándolo: «No nos enrollamos. Yo de momento no soy gay, a lo mejor el día de mañana, quién sabe. Si yo quisiera enamorarme de un hombre pues de un hombre guapo, no de Avilés. Me ha dado una isla…», decía en tono de humor. Además, también ha querido aclarar si es homófobo y machista, algo que se dijo de él en la isla: «Se han hablado muchas cosas que no son verdad, que si soy machista u homófobo. Eso no es verdad».

Antonio Pavón en ‘SV 2020’ | Foto: telecinco.es

«Tengo muchos familiares que nos queremos mucho y algún comentario fuera de lugar se puede malinterpretar. Si alguien se ha sentido ofendido le pido disculpas, pero tengo muchos amigos que son gays y que me quieren muchísimo y yo a ellos. Muchas mujeres con las que he convivido…», terminaba diciendo sobre el tema. Finalmente, sobre Ana María Aldón, con quien se dijo que tonteaba, solo tenía palabras de cariño: «Ana María es una mujer súper guay y súper competente». Además, aseguraba que Ortega Cano le quiere mucho a él y a toda su familia.