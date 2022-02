Antonio Reines reaparece ayudado por unas muletas

Antonio Resines se encuentra en plena recuperación. El actor fue ingresado el pasado mes de diciembre en el hospital Gregorio Marañón de Madrid tras contagiarde de Covid-19. Pasó 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y otros 12 más en planta hasta que fue dado de alta. Fue precisamente el centro hospitalario el que lanzó un comunicado en el que explicaba que Resines podía continuar su recuperación desde la tranquilidad de su hogar. Su primera entrevista la concedió hace unos días en directo en El Hormiguero, pero este jueves ha sido su gran reaparición porque se ha dejado ver por las calles de Madrid.

El intérprete que formó parte del elenco de la conocida serie de Los Serrano ha acudido a una revisión médica rutinaria, pero también ha atendido amablemente a los medios de comunicación. “¿Qué tal, cómo se encuentra?”, le han preguntado los reporteros. “Pues aquí, voy. Andando un poquito”, ha respondido mientras ha señalado de las dos muletas de las que se ayuda para poder recuperarse lo antes posible.

“Estoy haciéndome varias revisiones médicas. Ahora voy al Marañón para que me digan a ver qué tal voy de las piernas y esas cosas. Estoy cansado, pero bien. Estamos bien de ánimo”, ha añadido. Sobre el gran apoyo que ha recibido mientras estuvo ingresado durante más de un mes, Antonio Resines ha indicado con un toque de humor que “no me he enterado de nada. He estado 38 días en coma, por lo que no me he enterado muy bien, pero sé que la gente ha estado muy pendiente y eso es una alegría”.

Antonio ha confesado que su recuperación será lenta. «Queda todavía porque no puedo andar bien y me canso, pero en unos meses estaré dando guerra», ha dicho con tranquilidad. Además, ha revelado los consejos que le han recomendado los doctores. «Hago rehabilitación en casa y poco a poco ir saliendo a la calle para andar y coger fuerzas porque perdí mucha masa muscular entonces me tengo que apoayar en unas muletas, pero nada más. Es tiempo», ha comentado. Sobre si se reincorporará al trabajo, el actor ha comentado que por el momento no. «Volveré con el tiempo», ha dicho ilusionado.

Fue durante su intervención en el espacio de Pablo Motos, Antonio Resines contó cómo se contagió de coronavirus. «Me hice el test de antígenos y di negativo y no tenía nada y al día rodé con Santiago Segura y tenía un poco de fiebre. Al día siguiente di positivo y, luego fue una semana que estuve tosiendo y ya me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada”, contó. «Yo pensé que habían pasado cinco días como un desmayo y cuando me desperté en enero me quedé acojonado», expresó en relación a cuando se despertó del coma el pasado mes de enero.