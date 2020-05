Antonio Rossi cuenta el sufrimiento que le provocó un herpes zóster y qué secuelas le han quedado

Mila Ximénez regresó a ‘Sábado Deluxe’ tras haber pasado por un duro confinamiento. La colaboradora se está recuperando de un herpes zóster, que resulta muy doloroso y ha provocado que haya pasado unas semanas terribles a nivel físico y también psicológico. Además, tenía miedo de sufrir una parálisis facial, un miedo que le metió Antonio Rossi.

Antonio Rossi en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

El periodista también tuvo un herpes zóster y por eso dio consejos a Mila Ximénez. «Le dije que pasa y que no pasa nada», pero la colaboradora, que tuvo más paranoias al pensar que podía darle una parálisis facial en pleno confinamiento, le dijo que había sido un cerdo por haberle metido miedo.

El sufrimiento de Antonio Rossi

Fue entonces cuando Antonio Rossi contó lo que había pasado él y las secuelas que le habían quedado: «Tengo un ojo más cerrado que otro por el hesper zóster que tuve en 2006 y que me lo trato con el neurólogo».

Antonio Rossi hablando de lo mal que lo pasó por su herpes zóster | Foto: Telecinco.es

«He estado muy jorobado», manifestó el periodista, a lo que Jorge Javier Vázquez le dijo que no se lo había notado nunca. «Me dolía mucho, no podía ni quitarme un jersey«, recordó Antonio Rossi, que sufrió mucho.

«Puede aparecer si pasaste la varicela. Me dijeron que si no tienes varicela no puedes tener zóster«, finalizó Antonio Rossi antes de cambiar de tema y seguir con la entrevista a Mila Ximénez, que a pesar de significar su regreso estrella, no duró ni una hora.