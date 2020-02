Aplazado el juicio de Weinstein porque una de las denunciantes sufrió un ataque de pánico al ser interrogada

El pasado lunes 3 de febrero arrancaba la novena jornada del juicio contra Harvery Weinstein por 5 delitos sexuales que podrían llevarle a la cadena perpetua. Este día estaba previsto que fuese a declarar a la Corte de Manhattan (Nueva York) una de las mujeres que se declararon víctimas del exproductor de cine, Jessica Mann, una joven aspirante a actriz que durante un tiempo mantuvo una relación sentimental fingida con él para conseguir crecer profesionalmente. Esta ya había declarado el pasado viernes 31 de enero y ahora regresaba para responder a las preguntas de la defensa. Aunque así lo hizo durante 5 horas, cuando leyó unas palabras suyas que fechaban de 2014 la joven empezó a sufrir un ataque de pánico y el juicio fue aplazado hasta el día siguiente.

Harvey Weinstein llegando a los juzgados de Nueva York ayudado por su andador

La ahora exactriz había declarado en la anterior jornada de manera detallada como habían sido alguno de los encuentros sexuales que había mantenido con Weinstein. Una relación que comenzó de manera consentida con sexo oral pero que se acabó convirtiendo en todo lo contrario en cuanto las cosas fueron más. Mann dio detalles precisos llegando incluso a describir los genitales del magnate de Hollywood. También contó situaciones que llegó a vivir como cuando estaban duchándose juntos y Weinstein le preguntó si sabía lo que era una «lluvia dorada». Ante su negativa, este le empezó a orinar encima. La joven solo recuerda haber sentido «asco y conmoción».

Mann reconoce haber utilizado a Weinstein en beneficio propio

Jessica Mann reconoció en el estrado que mantuvo este tipo de relación para intentar prosperar en su carrera profesional. Para ello no dudó en mandar mensajes halagadores al por aquel entonces productor de cine y así alimentar «su frágil ego». Tampoco dudó en reconocer que incluso intentó manipularlo en beneficio propio: «Me relacioné con mi acusador por lo que creía en mi mente y por la percepción de la sociedad en que vivía. Siempre era lo mejor para mis intereses que las cosas entre nosotros estuvieron bien«, reconoció mientras Harvey Weinstein cerraba los ojos pareciendo que estaba quedándose dormido.

Rosanna Arquette y Rose McGowan junto a otras denunciantes de Weinstein a las puertas de la Corte de Nueva York

De hecho la joven llegó a proponerle al productor de cine conocer a su madre, algo que aseguró ante la insistencia de la defensa de Weinstein que lo hizo «presionando» porque «sabía que había algo que estaba mal«. Respecto a los e-mails en los que era llamativamente afectuosa con el productor, la denunciante reconoció que lo hacía para que no la viese como una amenaza. «¿Manipulaste a Harvey?», le preguntó Donna Rotunno, abogada del acusado. «Tal y como lo gestioné para procesar [las preguntas violaciones] y sobrevivir, sí, supongo». Rotunno también quiso saber -igual que hizo con todas las presuntas víctimas- por qué no había contado nunca nada a nadie, algo que Mann aseguró que no hizo porque las supuestas violaciones que sufrió «eran el secreto más profundo que tenía».

«Harvey me daba fuerza, siempre me ofrecía ayuda»

Mann aseguró que pronto empezó a ser más y más consciente de que Weinstein también la estaba utilizando a ella con fines sexuales y fue entonces cuando intentó «no tener encuentros sexuales con él». Para conseguirlo aseguró poner todo tipo de excusas y que incluso llegó a «negociar» con él de forma que ambas partes quedasen satisfechas. Resultado de estas negociaciones fueron situaciones tan desagradables como en la que el exproductor de cine se masturbaba mientras la agarraba sin que ella hiciese algo mientras.

Harvey Weinstein saliendo de los juzgados de Nueva York ayudado por un andador

El momento crítico de esta novena jornada llegó cuando, después de cinco horas de interrogatorio, la denunciante tuvo que leer en voz alta una carta que había escrito en 2014 a un exnovio, Eddy, y en la que le contaba que había sido «agredida sexualmente» en el pasado y que a raíz de eso tenía miedo a «ser rechazada» por «errores que había cometido en su vida». En esta carta también le confesaba como era su relación con Harvey Weinstein -«dinámica», como ella le llama en el escrito- y lo «desesperanzada» que se sentía por todas la relaciones fallidas que había tenido a lo largo de su vida, incluso la de su padre, con quien siempre había tenido problemas afectivos. Ya con la voz entrecortada y temblorosa leyó el siguiente fragmento: «Harvey me daba fuerza, siempre me ofrecía ayuda de manera que no hicieron mis padres. Harvey tenía la edad de mi padre y me dio la aprobación que necesitaba«. Tras esto, tuvo que hacer una parada en su lectura e incluso el juez James Burke le ofreció un receso. Cuando regresó al estrado e intentó continuar, la joven aseguró estar sufriendo un «ataque de pánico» y que estaba hiperventilando. Ante esta situación, el juez dio la sesión por finalizada y la aplazó hasta el martes 4 de febrero.