Aquí no hay quien viva: actores que no estarían en su regreso

Loles León

> El personaje de Paloma Cuesta es uno de los más queridos y recordados de la serie, y su marcha tras caer en coma al precipitarse por el patio de luces marcó un antes y un después en la historia de Aquí no hay quien viva. Sobre los motivos por los que Loles León abandonó la serie han circulado infinidad de rumores, y el propio productor, José Luis Moreno, explicó que era un tema de dinero: “Cuando nos sentamos para hablar de la renovación de su contrato me dijo que quería cobrar lo mismo que Antonio Resines (en Los Serrano), por eso la tuve que tirar por una ventana”. Sin embargo, la actriz desmintió esta versión meses más tarde en Sábado Deluxe, y de paso aprovechó para poner sobre la mesa las supuestas pésimas condiciones de trabajo de la serie.

“No fue un tema de dinero. En nuestra profesión antes, cuando alguien no quería hacer algo o se quería ir, pedía dinero. Y eso estaba bien visto. Yo me fui realmente porque estaba muy estresada, muy cansada. Lo han dicho los demás actores, incluso. Eran momentos difíciles para la serie: no tenían tiempo para escribir, los guiones se entregaban tarde, nos levantábamos temprano, trabajábamos muchas horas… Y yo no pude aguantar más. El estrés es malísimo”, explicó Loles León. En cualquier caso, no parece que guarde un buen recuerdo de su etapa en Aquí no hay quien viva, y para colmo su personaje murió después de meses en coma, así que sería muy inverosímil que Paloma Cuesta volviera en un supuesto reencuentro.