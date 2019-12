Archie Harrison acapara todo el protagonista en la postal navideña de los Duques de Sussex

Desde hace días se esperaba la felicitación de Navidad de los Duques de Sussex, la primera en la que aparece su hijo Archie Harrison, de siete meses. Una felicitación que no ha llegado por el momento, pero sí lo ha hecho otra más privada, la que el matrimonio ha enviado a las instituaciones con las que han colaborado a lo largo del año.

Ha sido la cuenta de The Queen’s Commonwealth Trust la que ha compartido en sus redes sociales la felicitación navideña del Príncipe Harry y Meghan Markle con un claro protagonista, el pequeño Archie. El primogénito de los Sussex ya gatea, de ahí que, mientras sus padres permanecían sentados delante de un árbol de Navidad, él fuera hacia la cámara, dando lugar a una estampa adorable.

«Compartimos la felicitación navideña más dulce de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, el Duque y la Duquesa de Sussex. ¡Feliz Navidad a todos!«, han escrito los Duques junto a la instantánea que han convertido en GIF para que lucieran las luces del abeto navideño.

Una felicitación de Navidad no oficial que llega mientras los Duques de Sussex y su hijo están disfrutando de unas vacaciones en Canadá, tal y como hizo saber el Primer Ministro Justin Trudeau. Lo que se desconoce es si irán a Los Ángeles para pasar el Día de Navidad junto a Doria Ragland o permanecerán en Canadá. Lo único que está claro es que lo único que quieren es vivir unos días tranquilos y alejados del foco mediático.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

? The Queen’s Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019