Arturo Requejo cuenta los detalles de su romance con Alexia Rivas antes del ‘Merlos Place’

El pasado sábado 2 de mayo un nuevo personaje televisivo se sumaba al conocido ya como ‘Merlos Place’: Arturo Requejo. El que fue concursante de ‘Gran Hermano 11’ hizo pública su relación con Alexia Rivas tiempo después de su ruptura sentimental con Merche, que tuvo lugar a comienzos del año 2020. Aunque esa primera noticia se dio con algunos titulares de la conversación de Requejo con el programa ‘Viva la vida’, el programa presentado por Emma García ha dado más información que este había revelado durante la llamada.

El ex Gran Hermano asegura que estuvo quedando con ella «de mediados de febrero a mediados de marzo«. Todo comenzó tras una petición de amistad en Facebook: «Me salió en ‘Quizá conozcas a…’ de Facebook y dije: ‘Esta es la reportera de ‘Socialité’‘. Le miré el Facebook, le di un ‘like’, y a la hora tenía una petición suya», reconocía. Tras esto empezaron a hablar y quedaron primera vez «el 14 de febrero».

Meche y Arturo Requejo en la presentación de Pitingo ‘Sol, bulería y más’

Desde entonces asegura que se vieron unas «cinco o seis veces, todas en su casa«, ya que Arturo Requejo todavía seguía viviendo con Merche, su expareja, a pesar de haber roto su relación. El televisivo asegura que lo suyo era «un rollito» pero que Alexia Rivas «lo que buscaba era una relación» ya que siempre «hablaba de amor». Pero el concursante de ‘GH 11’ reconoce que su forma de vida no encajaba con la suya y que no estaba dispuesto a tener una relación con alguien así: «Yo le hacía ver más que yo soy vegetariano, mis manías, y se lo decía. Yo no quiero que entre carne en casa».

De conversación hasta el día que salió el vídeo

A pesar de ello, Requejo siguió hablando con ella porque «era un juego que también me hacía gracia». Por este mismo motivo asegura que «estaba todo el día hablando contigo por teléfono» pero empezó a tener actitudes que le hacían sospechar: «Luego te dejaba de hablar al día siguiente«, asegura. Fue entonces cuando empezó a ver detalles que ya no le gustaban: «Luego le pillé otro par de renuncias. Le dije un día de ir a su casa y me dice: «Oye, que estoy súper mala, creo que he pillado el coronavirus’«, cuenta.

Alexia Rivas le dijo que creía tener el coronavirus para no quedar con Arturo Requejo | Foto: Telecinco.es

Pero a pesar de ello siguieron hablando hasta el propio día en el que el vídeo de Alfonso Merlos vio la luz y destapó el romance con Alexia Rivas. «Yo el lunes 11 de marzo iba a ir a dormir a su casa pero como vi cosas raras el fin de semana, pues no fui. Las excusas que me daba no me las tragaba muy bien», reconoce. «El mismo día que iba a salir lo del tipo este ella me dice: ‘Oye, Arturo, ¿qué tal estás?'». Una vez salieron las imágenes, el ex Gran Hermano le escribió par preguntarle si era ella pero nunca recibió respuesta.