Arturo Requejo revela que rompió con Merche y que mantuvo una relación con Alexia Rivas

Cuando parecía que el ‘Merlos Place’ no iba a sorprender más allá de que allá llegado incluso a Estados Unidos, ha logrado sorprender, y mucho. ‘Viva la vida’ anunciaba en el programa del sábado 2 de mayo de 2020 que tenían el testimonio de un famoso que había mantenido un idilio con Alexia Rivas que podría haber llegado a simultanearse con el que la reportera de ‘Socialité’ ha mantenido con Alfonso Merlos, y así fue.

Meche y Arturo Requejo en la presentación de Pitingo ‘Sol, bulería y más’

La sorpresa fue enorme al descubrirse que se trataba de Arturo Requejo. ¿Qué pasaba entonces con Merche? Aunque la cantante y el exgran hermano mantenían una relación estable desde abril de 2013, su historia de amor ha terminado y para que para siempre. Según ha contado Requejo, en febrero empezó a hablar con Alexia Rivas y hacía mes y medio que lo había dejado con Merche, así que la separación con la cantante habría tenido lugar entre finales de 2019 y principios de 2020.

Nadie esperaba que la pareja fuera a durar, pero una vez se comprobó lo consolidada que estaba su historia de amor, lo que nadie esperaba era que se acabara. Sin embargo ha sido así y han sido tan discretos que de no haber aparecido el Merlos Place se hubiera tardado más en saber. Además, y jugando al despiste, Merche llegó a hablar de cómo llevaba el confinamiento en pareja con Arturo, aunque por entonces su relación ya era cosa del pasado.

Arturo Requejo en la presentación de la nueva sesión de Kiko Rivera en ‘Oh Cabaret’

Por otro lado, Arturo Requejo se ha despachado a gusto contra Alexia Rivas, de la que no guarda un buen recuerdo: «Desde mediados de febrero a mediados de marzo. Nos hemos visto como cinco veces, todas en su casa», recordó en ‘Viva la vida’. «Empecé a hablar con ella el 2 de febrero y la primera vez que quedamos fue el 14. Le miré el Facebook, le di un like y a la hora ya tenía una petición suya de amistad. Empezamos a hablar. Me suena que me pidió ella el teléfono».

Alexia Rivas no quería ser discreta

«Era un juego que a mí me hacía gracia. Ella sabe muy manejar al que acaba de salir de una relación, sabe de dónde viene y sabe hacerle las gracias perfectamente, pero te empiezas a oler cosas raras. Yo hacía un mes y medio que había roto mi relación con Merche, pero seguíamos viviendo en casa. Entonces yo por eso iba a su casa, porque eso de andar por la calle, no quería. Cuando yo decía que no nos puede ver nadie y me está incitando a ir a la calle. Ella quería ir a tomar algo. Se notaba que quería salir a ver si nos pillaban«, añadió Requejo.

Alexia Rivas | Foto: telecinco.es

«El lunes anterior al 11 de marzo iba a ir a dormir a su casa. Pero como vi cosas raras el fin de semana, no fui. Le pillé otro par de renuncios. Yo me fui a Barcelona unos días y la vuelta: ¿Te apetece que vaya a tu casa?'» preguntó él, a lo que ella respondió: «Estoy mala, creo que he pillado el coronavirus». Después pasó lo que pasó, y cuando se enteró de que era ella le escribió para decirle que le parecía muy fuerte, a lo que ella respondió: «Que no te parezca fuerte porque yo con Alfonso estoy muy bien«. Finalmente, Arturo Requejo ha dejado claro lo que piensa de Alexia Rivas: «Ella quiere ser famosa sin exponerse demasiado. Lo que quería era salir ahí. Se ve que no le vale con sus minutos de reportera que quería más notoriedad, yo creo».