Arturo Valls se presenta en pijama en ‘El Hormiguero’: «He venido tantas veces que me siento como en casa»

Arturo Valls ha sorprendió a todos en su visita a ‘El Hormiguero’ porque ha aparecido ¡en pijama! El presentador de televisión ha asistido a este espacio de Antena 3 para promocionar su programa ‘Me resbala’, y lo ha querido hacer de esta manera tan especial, demostrando que a él sí que le resbala todo lo que puedan pensar los demás de él.

Aturo Valls con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

«Que a gusto estoy macho. He venido tantas veces ya, estoy tan cómodo en ‘El hormiguero’ como en casa, que me he venido en pijama», ha dicho con una risa de oreja a oreja, y no es para menos. Una de las hormigas del programa le ha dicho: «Espero que lleves calzoncillos, que hay gente que se lo pone sin ellos», y ha añadido él: «Pues mira, voy bastante colgandero».

Entre tanto, uno momento muy cómico se ha vivido en el espacio cuando Pablo Motos, el presentador, le ha reprochado algo que le pasó con Broncano en el programa ‘La Resistencia’. Al parecer Valls rompió una de las tantas tazas que tiene Broncano encima de su mesa del programa y justo fue una de ‘El Hormiguero’, algo que Motos ha querido dar a entender que le ‘sentó mal’ con mucho humor.

Arturo Valls con El Monaguillo en ‘El Hormiguero’

El presentador le ha dicho: «Esta es tu primera visita, ¿cómo has dicho que te llamas?», para dar a entender que había perdido todos sus privilegios como invitado ‘vip’, puesto que ya ha ido más de diez veces al espacio de Antena 3 y tiene la famosa tarjeta platino. Motos además le ha dicho: «Fuiste a ‘La Resistencia’ y rompiste la taza platino de ‘El Hormiguero’«. Valls ha intentado defenderse diciendo que fue sin querer, pero sus ‘excusas’ no le sirvieron para nada.

Un castigo más que aceptado

«Es una ofensa muy grave, pierdes todos los privilegios. Vuelve a ser tu primera visita», le dijo Motos. Entre tanto no pudo beber agua de la taza del programa, sino que lo ha tenido que hacer de un botijo como castigo. Lejos de enfadarse, a Arturo Valls la idea le ha encantado y no ha tenido reparos en aceptar su ‘castigo’.