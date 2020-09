Así de parda la va a liar Melyssa en La Isla de las tentaciones

Los antecedentes

El origen de todo se destapó en el primer programa de La isla de las tentaciones 2. A las primeras de cambio Melyssa se enteró de que su novio Tom ya le había sido infiel al principio de su noviazgo y con una de las chicas tentadoras. Fue en el momento de la elección cuando el público descubrió que Tom conocía a Liseth de fuera. Ni en el mejor guión posible.

Lo peor de todo es que Tom jura y perjura que no hubo nada entre ellos, pero la versión de Liseth es muy distinta. Al parecer se conocieron en un bar y el concursante se quedó con su teléfono. No pasó nada porque ambos iban acompañados. Sin embargo, quedaron ya solos en una discoteca y parece que ahí no sólo hablaron. Melyssa, además, ha reconocido ser muy celosa, con lo que está sufriendo aún más esta infidelidad. Al menos Tom por respeto no ha dejado que Liseth le elija como el más atractivo entre los chicos.