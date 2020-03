Así es el sueldo mensual de Omar Montes gracias a su éxito musical

La fortuna de Omar Montes ha ido creciendo como la espuma desde que su música no para de sonar en cualquier discoteca. Tras ganar ‘Supervivientes 2019’, ha sido El País el que ha revelado la increíble cifra que se embolsa al mes gracias a sus canciones. El de Pan Bendito gana, nada más y nada menos, 160.000 euros al mes.

Omar Montes vuelve a Madrid tras pasar la Nochebuena 2019 en Cantora

Entre otras cosa parece que el cantante gana entre 20.000 y 30.000 por cada concierto, y en un mes suele tener un mínimo de ocho espectáculos en salas y discotecas, por lo que su fortuna está asegurada. Lejos de Kiko Rivera o los Pantoja, se ha hecho un hueco en la industria musical que ha conseguido darle muchísimas alegrías, más de las que jamás se hubiese imaginado. En menos de una semana ha conseguido más de un millón de vsualizaciones en el videoclip de ‘Más y más’ con Ñengo Flow.

Tampoco hay que olvidar el éxito de ‘Alocao’, canción en la que colaboró con Bad Gyal. Sus redes sociales también acumulan miles y miles de seguidores, otra garantía de su éxito, y es que no le faltan fans desde que se dio a conocer de una manera más profunda en la isla de los famosos. Tras su expulsión de ‘GH VIP’ por una actitud bastante machista, más tarde pudo ‘limpiar’ en cierto modo su imagen, tanto es así que en concurso de supervivencia consiguió tener el apoyo de la audiencia hasta en el último momento.

Omar Montes en la presentación de la ‘Halloween week 2019’ del Parque de Atracciones de Madrid

Y no solo triunfa en la música o en la televisión, sino que esta repentina fama le ha acercado al mundo de la moda, siendo fotografiado junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, y él mismo dijo en esa ocasión: «Ágatha me ha invitado. Iba a desfilar en un primer momento pero por un problema en el tobillo no he podido hacerlo», desveló.

Sus amigos son sus empleados

Tan bien le va en los negocios que tiene contratados a 15 amigos como él mismo ha hecho saber: «He empleado a mis colegas para que no estén en la calle haciendo cosas que no me gustan. Es muy difícil salir de la zona oscura. O te vas muy lejos, o sales con los pies por delante». Y de momento su único deseo, como ha hecho saber a El País, es seguir creciendo en todos los sentidos: «Siempre mola tener más».