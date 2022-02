Así es Luna, la nieta de Joan Manuel Serrat que arrasa en redes sociales

Luna Serrat es la mayor de las nietas de Joan Manuel Serrat. Habrá quien no la conozca o quien hasta la fecha no haya caído en la cuenta del parentesco familiar que la joven comparte con el reconocido artista catalán. Sin embargo, lo cierto es que Luna hace tiempo que se dio a conocer en redes sociales. Ahora, a sus 25 años, está considerada como una influencer de éxito, acumula más de 59.000 seguidores y se codea con otras it girls del panorama nacional que, en su mayoría, también son hijas de famosos. Estas son Anita Matamoros, Alba Díaz y Anna Ferrer, las hijas de Makoke, Vicky Martín Berrocal y Paz Padilla respectivamente.

No obstante, bajo esa atractiva faceta de creadora de contenido se esconde una mujer tan empoderada como polifacética capaz de conseguir todo lo que se proponga. Al menos, así lo ha demostrado a lo largo de todos estos años, los cuales ha ocupado a estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual, a trabajar en la radio y a formarse en el mundo de la composición y de la interpretación.

Cuando pensaba que el periodismo era su vida, se dio cuenta de que lo que realmente quería era convertirse así en la nueva artista de una familia que ya ha lanzado al estrellato a varios de sus integrantes. Así lo ha revelado ella misma en una entrevista exclusiva concedida a la revista ¡Hola!, donde además de confesar que estudió dos carreras y un máster, que hizo tres años de prácticas y que vivió en tres países diferentes solo por la vida tan idealizada que siempre le habían planteado, confirmó que su verdadera pasión es todo aquello que tenga que ver con lo artístico: “Empecé a darle vueltas y vi que mis mejores momentos, donde más feliz era, los empleaba en el arte, en pintar, en cantar, en hacer monólogos frente al espejo, en tocar el piano, en escribir… y me lancé. Empecé Interpretación y Canto y es la mejor decisión de mi vida” aseguró.

Ahora, la hija de Queco Serrat y de la modelo Mercedes Doménech está centrada en formarse como actriz y cantante, aunque también muestra mucha curiosidad por el maravilloso mundo de los instrumentos. No obstante, de donde realmente obtiene rendimiento económico es de las redes sociales, donde parece haber encontrado el trabajo perfecto para poder hacer frente a los gastos derivados de los estudios que está cursando en la actualidad.

Se define como una chica intensa, atractiva, resuelta, muy amiga de sus amigas y con la que puedes reflexionar de la vida en cualquier momento, una buena mezcla que parece haber conquistado el corazón de varias it girls de la crónica social.

Tal y como ella misma ha confesado en más de una ocasión, dedica su día a estudiar y a trabajar, aunque siempre que puede reserva parte de su tiempo a su familia, a sus amigos, pero sobre todo a sus abuelos, a quienes siempre ha estado muy unida. Y es que es tanta la devoción que siente Luna por ellos, que en determinadas ocasiones le ha resultado imposible no piropearles públicamente, aunque quien realmente se ha llevado gran parte de esos elogios no ha sido otro que Joan Manuel Serrat, de quien ha hablado en más de una ocasión. Fue en su última entrevista donde la artista confesó la tristeza que sintió cuando su abuelo anunció su retirada y también donde reconoció lo presente que le tiene. “Me da un poco de pena que mi abuelo haya decidido retirarse. Espero ir a muchos de los conciertos de su última gira” afirmo. “Tengo varias canciones de mi abuelo tatuadas por el cuerpo” añadió. Sin duda, un portento de mujer que en muy poco tiempo ha logrado ser considerada como la digna sucesora de su icónico y mítico abuelo.