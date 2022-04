Así está Ortega Cano después de su último retoque estético

No están siendo momentos fáciles para Ortega Cano. En medio de los rumores de crisis con Ana María Aldón, era ella misma quien concedía una entrevista a Lecturas en la que aseguraba haber llegado a plantearse la idea de “quitarse de en medio” por culpa de su familia política. Unas declaraciones que consiguieron dinamitar el núcleo familiar del diestro y a las que él ha querido dar carpetazo a golpe de bisturí.

Tal y como ha podido saber Look, el que fuera marido de Rocío Jurado ha acudido esta misma mañana a la clínica Livet para realizarse un injerto de cejas. Un centro en el que ha confiado plenamente dada la estrecha relación que mantiene su cirujano, José Manuel Gómez Villar, con su esposa. Y es que, el doctor se habría encargado de comentar en algunas ocasiones los retoques estéticos a los que se habrían sometido algunas famosas en Viva la vida, programa en el que Ana María Aldón colabora semanalmente.

Ha sido a primera hora de la tarde cuando el torero ha abandonado la clínica, dejando entrever que el tratamiento había sido todo un éxito y tan solo ha durado unas horas. Con gafas de sol, Ortega Cano se dejaba ver al salir del centro citado con un rostro visiblemente cansado y un vendaje que ocupaba prácticamente toda su nuca, extendiéndose hasta la parte frontal por la zona superior de las cejas, franja de donde se le ha extraído el vello para posteriormente insertarlo en las cejas. En ese momento, el padre de Gloria Camila no ha querido dar ninguna declaración sobre en qué punto está su relación con la exconcursante de Supervivientes, apresurándose para subirse al coche que le llevaría hasta su casa para descansar tras la intervención.

Según ha informado previamente La Razón, Ortega Cano ha escogido una técnica que consiste en “repoblar de vellos la parte de las cejas que, con el paso del tiempo y la edad, pierde parte de su densidad”. Una intervención que habría comenzado alrededor de las once de la mañana, finalizando sobre las 16:00 horas con un alta inmediato por el que el diestro podrá descansar esta noche en compañía de sus seres queridos. No obstante, tendrá que seguir rigurosamente algunos cuidados para que el injerto dé sus frutos, como por ejemplo cubrir la zona con gafas de sol para que los rayos UVA no afecten negativamente a la cicatrización.

Pese a sus 68 años, José no ha perdido la ilusión de sentirse bien consigo mismo, motivo por el que ha optado por redefinir la forma de sus cejas y dar así una frescura al rostro y un toque de rejuvenecimiento. Un cambio de look que no le habría salido nada barato, ya que desde La Razón han informado de que el diestro había desembolsado hasta 2.500 euros en este implante. Un momento en el que no ha contado con la compañía ni de su esposa, que se encontraba en Barcelona, ni de su hija, que estaba en una exclusiva peluquería de la capital.