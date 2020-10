Así fue el brutal episodio de ‘acoso’ que vivió Elena Furiase en su adolescencia

En la entrevista de Bertín Osborne y Concha Velasco, el presentador le ha preguntado a la actriz si ella ha sufrido acoso en su profesión. La cantante de ‘la chica yeye’ ha confesado que sí, de dos personas que ya están muertas y que, como es una persona educada, no quiere hablar de los muertos. Este debate ha abierto la veda y Elena Furiase, que estaba compartiendo mesa con Concha, Ana Milán y Bertín Osborne, ha contado un hecho que no conocíamos.

“Cuando vivíamos en la Moraleja, yo estaba esperando el bus, pasó un coche de color vino, volvió a pasar y ya se bajó un señor bastante mayor y me dicho que si me acerba a algún sitio, le dije que no, me lo volvió a preguntar y yo ‘No, porque tengo una amiga aquí atrás que la estoy esperando y mi madre está ahí en mi casa que la tengo ahí’. Entonces se bajó del coche, me abrió la puerta del asiento de copiloto y me lo volvió a preguntar. Le dije que no otra vez y ya se me acercó, me cogió de la cara y me dijo ‘Tranquila que no te voy a hacer nada’ y a mí se me ocurrió empujarle para atrás y salir corriendo a mi casa. Llegué a mi casa, sola, llamé a mi novio y cuando corría le oía decir ‘no digas nada por favor’”

Un hecho aterrador que nos has dejado con la boca abierta porque no conocíamos esta dura historia de Elena Furiase y que gracias a la impulsividad de la hija de Lolita Flores no llegó a nada y todo se ha quedado en un mal recuerdo.