Así fue el lacrimógeno reencuentro de Rocío Flores con Olga Moreno tras regresar de ‘Supervivientes 2020’

El pasado jueves 4 de junio ‘Supervivientes 2020’ llegaba a su fin con Jorge alzándose como ganador y Ana María Aldón quedándose en segundo lugar. Tras finalizar la cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno en estado de alarma para los viajeros llegados de fuera de España, los últimos concursantes volvían por fin a sus casas para reencontrarse con sus familiares sin necesidad de tomar medidas de seguridad.

Y así lo hacía Rocío Flores que ponía rumbo a Málaga para hacer lo propio con su familia después de ver a su novio y a su padre en Madrid. Y allí la estaba esperando Olga Moreno esperándola en la estación de tren. La joven intentaba esquivar a la prensa rápidamente para poder llegar al coche. Allí, la mujer de su padre le ayudó con el equipaje para meterlo en el maletero y, apresuradamente, se metieron dentro.

Rocío Flores y Olga Moreno abrazándose en su reencuentro tras ‘Supervivientes 2020’

Ya en sus asientos, ambas se fundieron en un fuerte abrazo con lágrimas incluidas que demostró a los allí presentes en gran cariño que tiene Rocío Flores con la mujer de su padre, que es como su segunda madre. Y es que la situación familiar para la superviviente no ha mejorado mucho durante su estancia en Honduras.

Olga Moreno, su segunda madre

La joven se sinceró mucho sobre la situación con su madre, Rocío Carrasco, e incluso intentó ponerse en contacto con ella desde allí con motivo del Día de la Madre y en su propio cumpleaños. En cambio, las llamadas de atención lanzadas desde la isla no hicieron que su madre decidiese dar un paso adelante para intentar solventar la mala reacción que tienen desde hace años.

Y es que este tema fue una liberación para la joven, pero también algo complicado de sobrellevar en ‘Supervivientes’. «He llorado mucho y no me mola nada«, le reconocía a Jorge Javier Vázquez durante el último debate. De hecho, reconoce que siempre ha hablado delante de las cámaras porque los presentadores le preguntaban por ello: «Siempre he dicho lo que he sentido y lo que me ha parecido, aunque mis compañeros tenían más libertad«.