Así fue el regreso de Ellen DeGeneres a la televisión tras su sonado escándalo

«Bienvenidos a la temporada número 18 de ‘The Ellen DeGeneres Show’. Si me estás viendo porque me quieres, gracias; si lo estás haciendo porque no te gusto, bienvenido». Con su característico humor volvía Ellen DeGeneres a ponerse al frente de su programa de televisión después de que se haya visto envuelta durante el verano en una polémica sobre ambiente tóxico, abuso de poder e incluso acoso denunciado por algunos miembros de su equipo. «¿Cómo fue vuestro verano? El mío fue genial«, volvía a tirar de ironía.

El puesto de la conocida presentadora llegó a correr peligro y los rumores en torno a ella no auguraban un futuro positivo ya que se hablaba de una renuncia por su parte y la posible substitución de James Corden. Algo que, a la vista está, no se llevó a cabo. Pero DeGeneres no ha querido dejar pasar todo lo ocurrido y ha querido mostrar su arrepentimiento públicamente en los primeros minutos de este programa.

Today we’re starting a new chapter. pic.twitter.com/PvpZXnXLv5 ? Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 21, 2020

«Como habréis oído, a habido alegaciones de ambiente tóxico en nuestro programa y luego se ha iniciado una investigación. He aprendido que las cosas que ocurrieron aquí no debieron de haber ocurrido nunca«, reconocía: «Me lo he tomado muy en serio y lo que quiero decir es que lo siento mucho por las personas que se han visto afectadas«. Por supuesto, Ellen DeGeneres no ha dudado en entonar el ‘mea culpa’ por todo lo ocurrido: «Sé que estoy en una posición privilegiada y de poder y soy consciente de que eso implica responsabilidad y tomo cualquier responsabilidad de lo que ocurra en mi programa. Este es ‘The Ellen DeGeneres Show’, yo soy Ellen DeGeneres, mi nombre está ahí colgado y ahí, está en la ropa interior…».

Tras esto, ha querido dejar claro que ha tomado las medidas pertinentes para que el programa vuelva a ser un espacio seguro y dejar atrás todo lo ocurrido: «Hemos hecho todos los cambios necesarios y hoy empezamos un nuevo capítulo«. La conocida presentadora no ha querido dejar sin responder alguna de las críticas que se le han hecho a lo largo de los meses, como la de ser delante de las cámaras diferente a como lo es detrás: «Ha habido artículo en la prensa y en las redes sociales que decían que yo no soy como aparento en la televisión porque me he dado a conocer como la mujer ‘be king’ [‘se agradable’] (…) Ser conocida así es una situación peligrosa. La verdad es que yo soy la persona que vosotros veis en la televisión. Pero también soy otras muchas cosas. A veces estoy triste, enfadad, ansiosa, frustrada, impaciente… y estoy trabajando en todo eso«.

Y a esto quiso añadir: «Soy una presentadora de un talk show, y lo sabéis, pero también fui actriz. He interpretado a una mujer heterosexual en algunas películas, así que debo de ser muy buena actriz. Pero no creo que eso signifique que soy lo suficientemente buena como para venir aquí todos los días durante 17 años y engañaros. Esta soy yo y mi intención es ser siempre la mejor persona que puedo ser. Y si alguna vez hice menos a una persona, si herí sus sentimientos, lo siento muchísimo por ello. (…) Todo lo que llega nuevo a mi vida me lo tomo como una oportunidad para aprender. (…) Tras ver las terribles noticias todo el verano, solo quiero que este sea un lugar de felicidad y diversión. Espero que esto sea una hora al día en el que la gente puede escaparse y reír. Quiero seguir ayudando a la gente todos los días», terminaba diciendo.