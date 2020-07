Así fue la conversación de Anabel Pantoja con Chabelita tras su enfado: «Fue acalorada»

Anabel Pantoja y Chabelita Pantoja atravesaban una crisis que parecía tener complicada solución. Han sido unas palabras de la hija de Isabel Pantoja sobre su prima lo que ha hecho que su relación se distanciara más si cabe. A la cantante le preguntaron por el famoso vídeo de Anabel Pantoja en el que cantaba y mandaba callar a su novio y ella no dudó en decir que le daba vergüenza.

Estas palabras han molestado muchísimo a la colaboradora de ‘Sálvame’ que pasó una tarde bastante complicada por ello. Sin embargo, en el último programa Anabel Pantoja ha contado cómo fue la conversación que tuvo con su prima, asegurando que la cosa empezó tensa: «Ayer empezamos una conversación ‘aquí», decía señalando hacia arriba, señal de que la conversación no empezó muy bien. «Obviamente tuvimos una conversación acalorada al principio».

Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ | Foto: telecinco.es

«Ella me insiste en que en la entrevista habla de muchas cosas y le preguntan por mi vídeo y ella responde tal cual. Ahí es cuando le digo ‘ponte en mi lugar que es una respuesta. Yo le dije vale Isa, hablamos de más cositas, y le dije ‘en ningún momento he querido manifestar nada de que tú me hayas hecho algo sobre la familia, al revés, que voy a seguir disfrutando’. Como ella estaba con la mosca le dije que por qué no había cogido el teléfono y me había llamado«, contaba.

Además, ha desvelado que había algo que las mantenía alejadas pero no ha dicho el qué: «Hay una cosa que hablamos que no puedo decir que ella tenía sobre mí y la entendí. Estábamos más alejadas por una cosa que había pasado, yo cometí un error que no puedo contar y le tenía que haber mandado un mensaje y le pedí disculpas. Yo terminé llorando porque por fin creo que nos entendimos. Ella acabó riéndose y diciéndome ‘eres igual de dramática que mamá».

La bronca con Kiko Hernández

Anabel Pantoja ha tenido que escuchar una llamada que le han hecho a Dulce y en la que se ha metido ligeramente en la relación de las primas e Isa Pantoja ha mandado un mensaje a su prima diciendo que mejor era que no se metiera en el tema. Pues bien, Kiko Hernández no ha dudado en dar su opinión que ha provocado el estallido: «Dulce ha sido la única que ha estado a tu lado siempre, defendiéndote en un plató», a lo que Anabel Pantoja decía: «Qué sucio eres», y el presentador respondía: «Sucia tú»

Anabel y Kiko discutiendo | Foto: telecinco.es

El presentador de la tarde no ha dudado en seguir diciendo: «Suciedad es tener a una niña que a los 18 años está deseando irse de su casa, suciedad es que no tuviera dinero para los pañales, suciedad es despreciarla desde todos los realities de televisión, es todo lo que le habéis hecho a esta chavala». Anabel Pantoja se levantaba del asiento muy enfadada diciendo: «Vete a tomar viento fresco. Está metiendo una mierda entre mi prima y yo… Que me dejes en paz que mi familia no se ha metido en nada. Que te laves la boca».