Así ha sido el paso de Penélope Cruz por los premios Goya

La cuenta atrás ha llegado a su fin. En tan solo unas horas los premios Goya 2022 se celebrarán en un escenario totalmente diferente al del pasado año, ya que la pandemia del coronavirus así lo permite. Los invitados tendrán el honor de presenciar la 36ª ceremonia este 12 de febrero, evento del cine español que tendrá como telón de fondo el Palau de les Arts de Valencia. Como cada año la alfombra roja comenzará alrededor de la 18:30 de la tarde y no será hasta las 22:00 de la noche cuando comience la fiesta del séptimo arte.

Sin duda, una de las protagonistas de la noche será Penélope Cruz. Su talento ha atravesado fronteras, tanto es así que ya tiene en su poder el conocido “cabezón” y un premio Oscar gracias a la película Vicky Cristina Barcelona. Y no solo eso porque tiene la opción de hacer doblete en los próximos premios por su papel en Madres Paralelas, cinta de Pedro Almodóvar. Tan especial es la fecha que competirá con su marido, Javier Bardem. Un tándem perfecto de la pequeña y gran pantalla. El actor también se postula tanto en los Goya como en los Oscar por su trabajo en Being the Ricardos.

Penélope Cruz no solo triunfa en la industria del cine, sino que se ha convertido con el paso del tiempo en todo un icono de moda. Sus estilismos son imitados en todos los rincones del mundo y no hay vez en la que no haga una aparición pública y no se convierta en el centro de todas las miradas.

En los premios Goya 2021, la actriz sorprendió con un llamativo look, pues apostó por un flequillo recto, peinado que ya había lucido en otras ocasiones. Aquella vez, la intérprete apostó por un vestido de líneas rectas negro con detalles brillantes de Chanel, sin duda, su firma de cabecera.

Antes de que se desatara la pandemia mundial causada por el coronavirus, Penélope volvió a brillar con luz propia conun diseño de princesa. Un vestido largo con amplio vuelo de gasa y volantes en diferentes alturas en tonos blancos, lilas y turquesa de Ralph & Russo. En cuanto al peinado, lució un recogido romántico a tono con el estilismo.

Debutó en el cine en el año 1991 con la película El laberinto griego de Rafael Alcázar, aunque se considera que su primera participación en el mundo del cine fue al año siguiente en Jamón, jamón de Bigas Luna. Por supuesto, es necesario mencioar que es una de las “Chicas Almodóvar”, pues ha participado en varias de las películas del director manchego con quien mantiene una excelente relación dentro y fuera del set. Ahora, queda esperar si logra un premio Goya más para su colección y con qué look sorprenderá en la alfombra roja de los reconocidos premios.