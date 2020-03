Así ha sido el reencuentro de Kiko Rivera y Chabelita Pantoja en ‘El Programa de Ana Rosa’ tras su reconciliación

Al igual que todos sus enfrentamientos se han podido seguir a través de los platós de televisión, ha sido en los mismos en los que Chabelita Pantoja y Kiko Rivera han querido mostrar su reconciliación. Después de muchos meses de guerras, trifulcas y pullitas, los hermanos han conseguido retomar su relación y esperan no volver a enfadarse nunca más.

Una reconciliación que llegó tras la muerte de la madre de Irene Rosales. Fue entonces cuando la cantante adelantó el regreso de su viaje a Londres para poder viajar a Sevilla y estar al lado de su hermano y su cuñada en estos momentos más difíciles: «Mi hermana llegó a casa y ese detalle significó muchísimo para mí. Estuvimos hablando de los niños, luego bajo Irene y se dieron un abrazo maravilloso y yo me emocioné muchísimo«, ha contado Kiko Rivera en su visita a ‘Viva la vida’.

Una visita para presentar su nuevo single ‘Tuboescape’ en la que también ha deseado que no vuelvan a distanciarse porque «vida solo hay una y tenemos que disfrutarla». Además también ha desvelado que hablan todos los días, algo que también ha corroborado Chabelita desde el front row de un desfile en el participaba Asraf: «Por algo bastante doloroso las circunstancias se han puesto de nuestro lado. Pero al fin y al cabo nos hemos unido y bien para todos«, manifestó.

Una reconciliación que se ha hecho realidad públicamente al acudir el Dj al plató de ‘El Programa de Ana Rosa’, donde colabora su hermana. Allí ambos se han saludo con un gran abrazo y dos besos y han comenzado bromeando con que «lo bueno se hace esperar», mandándole un beso a su madre: «Mi mujer en ‘Viva la vida’, mi hermana en ‘El Programa de Ana Rosa’, mi prima en ‘Sálvame’,… ¡viva Telecinco!«.

Los hermanos han asegurado que no han hablado de las trifulcas del pasado, han preferido mirar únicamente para el futuro, un futuro juntos en familia. Tanto es así que han asegurado no volver a hacerse daño con la presencia de Omar Montes, por ejemplo: «Yo me llevó muy bien con Omar, tengo que ponerme ahí en saber diferenciar lo que es la familia de la amistad. Y en este caso la familia tiene uqe turar más aunque le quiera muchísimo», decía el Dj, que también ha calificado de «buen tipo» a su cuñado Asraf Beno.

Por su parte, Chabelita, también muy cordial, ha asegurado que no volverá a perderse reuniones familiares por su presencia: «Por mucho que estén terceras personas que no me hacen gracia voy a ir por mi familia antes que no ir por cualquier tercero. Siempre y cuando obviamente no estemos pegados. Porque en un futuro me gustaría que ellos estuvieran sin importar quién esté y que nos importemos nosotros».