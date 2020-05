Así ha sido el reencuentro de los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ con sus familiares

Los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ ya se encuentran en España a las puertas de celebrar la gran final de reality. Pero a diferencia de otros años, la situación en la que se encuentra el país a causa de la pandemia del coronavirus les ha obligado a estar apartados desde su llegada para poder realizar una cuarentena de 15 días antes de regresar a sus casas, ley establecida por el Gobierno durante en Estado de alarma.

A pesar de ellos, los 5 concursantes han tenido la oportunidad de reencontrarse con sus familiares por primera vez desde su regreso. Pese a las circunstancias, lo han podido disfrutar como si fuese la primera vez en la vida.

Jorge se reencontró con dos de sus hijos

El primero en vivir este gran momento fue Jorge Pérez, que estaba a punto de convertirse en el concursante salvado de la nominación. El Guardia Civil se reencontró con dos de sus tres hijos, concretamente los dos más mayores. El superviviente no pudo contener las lágrimas al verlos a través del cristal; y los pequeños le contaron a él las novedades en los últimos tres meses de su vida: se les han caído varios dientes.

Jorge se ha reencontrado con sus hijos mayores | Foto: Telecinco.es

Barranco y su madre

El siguiente fue Albert Barranco, quien ya lo hacía como duodécimo expulsado del programa y, a pesar de ello, no podía tampoco tocar a su madre. El expretendiente no dudó en transmitirle todo lo que había reflexionado sobre ella y su padre: «Entrar en ‘Supervivientes’ me ha servido para darme cuenta de lo que son para mí mis padres y el darme cuenta de todo lo que hicieron por mí«, le decía entre lágrimas: «Quiero ser mejor hijo».

Albert Barranco reencontrándose con su madre | Foto: Telecinco.es

Roció Flores se reencontró con su novio

Tras él fue el turno de Rocío Flores, quien tendría un doble reencuentro junto a Ana María Aldón. El primero fue con su novio, quien no esperaba que fuese a encontrarse en un plató de televisión. La hija de Antonio David Flores se quedó «en shock» al verlo al otro lado del cristal: «Yo sé que todo esto te cuesta una barbaridad, pero muchas gracias por hacer esto por mí. No sabes la falta que me haces». A quien no le hacía tanta gracia fue a su padre, quien se tuvo que quedar en plató sin ver a su hija: «¿Has visto? Tengo un cabreo… Cría cuervos y te sacaron los ojos».

Rocío Flores reencontrándose con su novio | Foto: Telecinco.es

Ana María pudo hablar con su hijo

Después de su novio fue el turno de Gloria Camila, la primera visita de Ana María Aldón. Ambas se encontraron con la que también fue concursante de ‘Supervivientes 2020’ quien no dudó en reconocerles el buen concurso que habían hecho y que, para ella, ya eran ganadores. Y a pesar de la emoción, esta no sería la mejor sorpresa para la diseñadora. Posteriormente pudo hablar con su hijo y de Ortega Cano a través de una videollamada viéndolo después de tres años.

Rocío Flores y Ana María Aldón reencontrándose con Gloria Camila | Foto: Telecinco.es

Elena se reencontró con sus dos hijos juntos

Y aunque ya no forma parte de la competición, Elena viajó a España en el mismo avión que el resto de los concursantes y se encuentra realizando también la cuarentena apartada de sus familiares. Por este mismo motivo, ha tenido que hacer frente a los reencuentros a través de cristal. Pero la imagen que presenció a través del mismo fue la mejor de las sorpresa que se podría esperar: sus dos hijos juntos. Tras mucho tiempo enfrentados, Adara Molinero y Aitor han dejado sus diferencias a un lado y han vuelto a retomar su relación de hermanos para hacer feliz a su madre.