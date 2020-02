Así ha sido el reencuentro entre Susana Molina y Gonzalo Montoya en el debate de ‘La isla de las tentaciones’

Era uno de los reencuentros más esperados de la noche y por fin se ha producido. Susana Molina y Gonzalo Montoya se reencontraban después de seis meses y no se sabía cómo iba a ser ese gran momento. Hasta ahora solo se les había podido ver por separado, a la joven en el programa especial seis meses después de que grabaran ‘La isla de las tentaciones’ y a Gonzalo en los programas de la cadena asegurando que estaba destrozado por la situación.

Ahora ha sido en un plató de televisión, en el debate final de ‘La isla de las tentaciones’, donde por fin se han visto y se han mirado a la cara para decirse lo que pensaban. Gonzalo Montoya estaba absolutamente desolado, llorando desde el comienzo del programa, mientras que Susana Molina se mostraba más entera aunque no pudiendo contener las lágrimas cuando veía llorar a su expareja. La entrada en plató ha sido, como no podía ser de otra manera, con un abrazo entre ambos, pero después la cosa no ha ido tan bien.

Susana y Gonzalo en su reencuentro | Foto: cuatro.com

Susana comenzaba hablando del motivo por el que ha estado tan alejada desde la ruptura: «Este reencuentro me tiene temblando. Lo conozco perfectamente. Puedo saber lo que está pensando en cada momento y yo sé que si estoy más de la cuenta con él se va a agarrar a cualquier cosa para pensar que tiene posibilidades. Quería que entendiese que era una cosa acabada para superarlo lo antes posible. Ha pasado mucho tiemo buscando razones en lugar de escuchar lo que estaba pasando. No tiene explicación. Ha pasado eso y ya está».

Susana aseguraba que cuando fue a la hoguera final nunca había pensado que fuera a romper la relación, porque no asociaba la situación a haberse desenamorado de Gonzalo: «Allí me di cuenta de lo que estaba pasando». La sinceridad siguió siendo clave en Susana: «Al final yo al verme allí sola me di cuenta de que realmente estábamos tan unidos porque era muy dependiente de mí, pero no por mí. Echaba de menos contarle cosas pero esas cosas son de un amigo, no de una pareja. Me duele mucho verle tan tocado».

Amago de discusión y reproches

Ha habido un momento de ese reencuentro en el que no han podido evitar que salieran los reproches: «Te podías haber esperado, Su. Una vida, una familia, toda España pendiente…», decía Gonzalo. Sin embargo, agradece que le recuerden otra vez todas las imágenes: «Esto me permite dar un paso adelante, poder conocer a alguien que me haga feliz y por lo menos ya… Sabíamos que esto iba a llegar. Ver su frialdad y la capacidad para decírmelo en persona, pues es algo que tendríamos que haber tenido en privado, pero si las cosas se han hecho así desde el principio entiendo que se haga así».

Susana y Gonzalo hablando en su reencuentro | Foto: cuatro.com

Ha sido cuando Susana ha comentado que le alegraba ver al Gonzalo de verdad cuando él ha asegurado que todos los ‘Gonzalos’ que se han visto son él, lo que ha provocado un momento de tensión: «Conoces perfectamente a ese Gonzalo que has visto ahí. Igual te has puesto una coraza diciendo que estás viviendo con un animal, pero soy así», a lo que Susana decía: «Hemos tenido mil quinientas peleas porque yo he dicho que un chico es guapo, pero tú delante de mí no lo has hecho nunca, por eso he dicho que no te reconocía». Era él quien cerraba la discusión: «No voy a empañar esto con esta conversación, con reproches».

El cierre a la relación

Susana aseguraba que no se fue con él teniendo una conversación pendiente por coherencia y, sobre todo, porque sabía que si él se ponía a llorar ella no podría romper con la relación. Además, han aprovechado para decirse alguna cosa bonita, sobre todo Gonzalo: «Espero que algún día encuentres a alguien que te ame como yo te amo. Que te haga la mujer más feliz. No creo que exista una mujer tan 10 como tú. Ha sido lo más bonito que he podido vivir en mi vida y no me arrepiento de nada».