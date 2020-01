Así ha sido la alfombra roja de los Premios Goya 2020: todo al blanco y derrochando elegancia

Málaga se ha vestido de gala para recibir a lo más granado del cine español. Multitud de actores y actrices han desfilado por la alfombra roja del Palacio de Deportes José María Martín Carpena y han deslumbrado con sus espectaculares atuendos para los Premios Goya 2020. Como cada año, lo más esperado son los vestidos con los que las actrices sorprenderán en la alfombra, así como los originales trajes con los que los actores derrocharán glamour.

Si por algo se ha caracterizado la alfombra roja de los Goya 2020 ha sido por el blanco. Una alfombra más blanca que roja y inundado cada rincón, con actrices que han apostado todo al blanco para resaltar su belleza. Abrían el paseíllo ante las cámaras una embarazada Candela Serrat junto a Daniel Muriel, quienes han posado de lo más sonrientes y enamorados. Hablando de familia también hemos podido ver a dos madres e hijas que han acaparado todas las miradas: Elsa Anka y Lidia Torrent y Belén Rueda junto a su hija Belén Écija.

Dulceida en la alfombra roja de los Goya 2020

No podían faltar los presentadores, Silvia Abril y Andreu Buenafuente, ambos de lo más elegantes y, como no podía ser de otra manera en esta edición, ella vestida de blanco. Ha llamado mucho la atención la similitud de su vestido con el de Dulceida, ya que ambas han decidido lucir un vestido blanco largo y, en el caso de la influencer, con un espectacular volante en la parte superior.

Con el color de la noche hemos podido ver a otras muchas más actrices, como ha sido el caso de Paz Vega, María (concursante de ‘OT 2018’), Greta Fernández, Anna Castillo, Ona Carbonell, Najwa Nimri y Lucía Jiménez, siendo en el caso de esta última el vestido con estampado negro. En el caso de Andrea Duro ha apostado por doble color con blanco y negro, siendo este segundo color el elegido por Amaia Romero, una de las grandes protagonistas de la alfombra.

Amaia Romero en la alfombra roja de los Goya 2020

En cuanto a personas a destacar no nos podemos olvidar del look elegido por Nadia de Santiago, de lo más rompedor con mucha gente a favor y mucha gente en contra: un body en color lila con un tipo de capa a modo de ‘bata’. Sin duda, una apuesta muy pero que muy arriesgada. Y si hablamos de arriesgados cabe destacar a quien no defrauda: Eduardo Casanova. Con un total look en blanco con capa y fajín que ha acaparado todas las miradas arrasaba en la alfombra, así como los Javis, Calvo y Ambrossi, quienes apostaban por un maquillaje rompedor y conjuntado.

Aunque ha habido algunos hombres que se han lanzado y han apostado por algo más innovador, otros muchos han decidido apostar al clásico y triunfar con ello. Pablo Alborán posaba espectacular con un traje oscuro y pajarita, Carlos Santos, Félix Gómez, Alfonso Bassave, Marc Clotet, Antonio Banderas… pero tenemos que resaltar a aquellos que se han unido al blanco, el color de la noche, y se han puesto la chaqueta de dicho color, como Fran Perea y Jan Cornet.

Pablo Alborán en la alfombra roja de los Goya 2020

La espectacular elegancia de Penélope Cruz

Era una de las más esperadas de la noche y, cuando ha llegado, no ha defraudado. Penélope Cruz, nominada a Mejor Actriz Protagonista por ‘Dolor y Gloria’, llegaba a la alfombra roja junto a su inseparable Pedro Almodóvar. El vestido de la actriz dejaba con la boca abierta a todos los allí presentes y los que lo veíamos por televisión, porque el modelo de Ralph & Russo de Alta Costura era absolutamente perfecto. En tonos morados, lilas y verdes, con ligeros volantes y falda vaporosa, parte de arriba transparente y con incrustaciones el vestido convertía a Penélope Cruz en la clara ganadora de la alfombra roja de los Premios Goya 2020.

Penélope Cruz y Pedro Almodóvar en la alfombra roja de los Goya 2020

Además, Penélope Cruz también iba acompañada por otro orgullo de actor que representa España en todas las partes del mundo: Antonio Banderas. El actor, que ha compartido película con Penélope, posaba junto a todo el elenco de ‘Dolor y Gloria’ y, poco después, junto a su pareja Nicole Kimpel. Ella apostaba por un vestido en color verde botella que le favorecía mucho y con el que estaba espectacular.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel en la alfombra roja de los Goya 2020

Sin duda alguna, se ha tratado de una alfombra roja de lo más elegante pero sin grandes ‘sobresaltos’ en cuanto a looks se refiere. Mucho blanco, poco negro y algún que otro vestido de color como el de Ana Fernández o Nieves Álvarez, pero ningún símbolo llamativo como sí que sucedió en anteriores ediciones. Ahora solo queda conocer el motivo del blanco en casi todas las actrices e invitadas pero hay que aplaudir casi todos los looks de la noche.