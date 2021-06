Así ha sido la entrevista a Isabel Díaz Ayuso en ‘Mi casa es la tuya’ en directo con Bertín Osborne en Telecinco

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es la primera invitada de Bertín Osborne en el esperado regreso de ‘Mi casa es la tuya’. Durante el programa, la política repasará no solo la actualidad nacional e internacional, sino que también dará algunos datos hasta ahora desconocidos de su vida privada como que, por ejemplo, no suele cocinar.

Termina el programa de ‘Mi casa es la tuya’ protagonizado por Isabel Díaz Ayuso.

No me veo como presidenta del gobierno. Creo que soy lo más bonito que se puede ser, presidenta de España, porque Madrid es España. Creo que jamás volveré a vivir nada igual

«Soy la misma chica de Chamberí, pero me he tenido que poner las pilas en alguanas cuestiones», dice Ayuso, que afirma que la política le ha dado muchas cosas bonitas, «pero me ha quitado muchas horas de mi vida, de mi familia. Pero es lo que me gusta». «Mi padre seguro que estaría diciendo ‘podrías haber hecho esto mejor’. Pero estaría orgulloso de mí, aunque le costaba expresarse».

«Pase lo que pase seguiré siendo libre, a pesar de los esfuerzos. Porque no es igual ser libre para ti que para la hacienda de 7 millones de personas. Pero haré lo que crea mejor, ¿sino para qué? Hay que escuchar a otros, pero cuando no tenga la coherencia por bandera, me apartaré».

«Me tuvieron dos días corriendo por todo Madrid para el spot. Y estos (el equipo) en las terrazas poniéndose morados. Dos días enteros para 45 segundos. Les dije que les podía demandar laboralmente, ¡eso es explotación», cuenta sobre el famoso anuncio.

«En dos años tiene elecciones otra vez, a partir de ahí creo que será uno de los políticos más importantes de España. Dónde esté no lo sé. Pero tiene solvencia, credibilidad, ideología…», dice Rodríguez. Que se muestra afectado cuando confiesa que le molestó cuando se decía que era «tonta» y que «estaba ida».

Su asesor desvela una de sus manías. «Tiene un teléfono con un número que conoce media España. Y otro secreto que conoce la otra media», explica entre risas. Reconoce que es una mujer muy exigente, «todo podía estar mejor», tanto en lo personal como profesional. «Si tiene algo inconfesable es que a veces no respiras», le dice con confianza.

«La clave de su éxito es ser sincera y solvente. Lo más injusto que han dicho de ella es que es tonta», afirma Miguel Ángel Rodríguez.

Hablando también sobre el momento en el que Isabel decidió que iba a decir que España le debía una por la salida de Pablo Iglesias de la Moncloa. Un momento que sorprendió a su asesor pero que ocurrió, acaparando gran cantidad de titulares.

«Soy su jefe de gabinete», explica sobre su cargo en el engranaje del equipo de la presidenta. Entre risas, recuerda el discurso de Isabel sobre las manifestaciones por el rapero Pablo Hasél».

Se suma a la cita Miguel Ángel Rodríguez, que cuenta tras la época de Aznar dejó la política de lado. Sin embargo, volvió con Ayuso «cuando pasó a ser candidata».

«La decisión de la que me siento más orgullosa es la construcción de Isabel Zendal», afirma rotunda. También dice que las decisiones que tomó en marzo, de haber cerrado todo, si se hubiera hecho antes, si se podría haber evitado algo.

Habla de monarquía. «No soy monárquica por definición, pero a España le sienta bien. Las dos repúblicas que ha habido en España han terminado en desastro. A España no le sienta bien la república. Siempre ha estado mejor en manos de una monarquía parlamentario. Felipe VI es un monarca excepcional, cercano, buena persona… Por eso soy monárquica dentro de España», dice antes de brindar con el presentador.

Bertín le pide que elija entre salud y economía. «Un 70/30», dice Isabel, que tiene claro que la vida es lo más importante. «La vida de una persona no tiene precio. Lo más importante es la salud. Pero en esta pandemia se ha intentando ver qué no es lo mismo, pero sí lo es. Por que los cierres masivos pueden afectar a la salud. Después de una vida creando empleo, ahorrando, hipotecando… Tu vida se convierte un infierno, tu vida se hunde. Hay depresiones, suicidios y una familia que pierde un poder adquisitivo. Nunca lo he primado, pero he sido respetuosa, viendo si había alternativas antes de llegar al cierre».

Sobre la autocrítica: «me quedo el día pensando en qué me he quedado corta, en qué me he pasado, cómo podría mejorar…».

«Si me llaman facha pienso ‘algo lo estaré haciendo bien’», sigue Isabel tras los anuncios. «Buscan a volver a la mente de la Guerra Civil para dividirnos». «Ahora para todo es que te ponen la etiqueta».

“Si damos por hecho que VOX es ultraderecha”, dice Bertín. “No lo asumas”, responde Isabel. «Pero si hay extrema izquierda hay extrema izquierda», sigue el presentador, refiriéndose a Podemos. “Pero uno sí lo es y el otro no”, contesta Isabel, aludiendo a que la formación morada sí está en el extremo. “No es que sea extremo, es que es el cáncer en la política y la convivencia. VOX tiene sus cosas y no siempre tiene razón”.

«Nos diferencia con VOX por ejemplo por la eliminación del estado de las Autonomías, que espacios impunes a la justicia, tiene que haber justicia en todas partes». «No creo que VOX sea ultraderecha, Considero que en algunas cuestiones lo llevan todo a un extremo y que algunas personas, si las dejas hablar… Pero no se puede generalizar».

Le dice Bertín que ve muchas similitudes entre ella y Santiago Abascal (VOX). «No creo que este espectro ideológico tenga que estar enfrentado por sistema. Muchas veces he buscando el entendimiento ampliando el espectro ideológico, pero no significa que yo tenga complejos».

«Nos acostumbramos a todo, pero hemos visto a Franco volar en helicóptero. Hemos visto las cosas más ridículas. Pero no hay un plan para los jóvenes».

«A la política no hemos venido a hacer amigos sino a hacer lo correcto».

«El peor presidente en el primer momento. No saben gestionar, no sabe gobernar», dice sobre Sánchez

Habla sobre Pedro Sánchez y su gobierno. «Nunca me recibió Pedro, y al final se decidió que él vendría a Sol, en esa visita que parecía la ONU con tantas banderas. Estuvimos hablando, fue un encuentro cordial, nos entendimos a través de la segunda hora, pero no sirvió de nada».

«Me da igual que me imiten, si la gente lo pasa bien», dice resignada la presidenta cuando Bertín le pregunta. Le muestra una parodia que le han hecho los Morancos, muy amigos de Bertín. «El Alcalde sí que es grande. Nos llevamos de maravilla, hemos crecido untos en la adversidad y, por muchos motivos, estamos todo el día juntos».

«Siempre estaban igual que Madrid, con la bomba vírica». «Con Gabilondo en la Asamblea bien, pero durante la campaña me enfadé con él porque hacía declaraciones salidas de tono». A pesar de todo, cuando ingresó tras encontrarse mal no dudó en visitarle en el hospital. «Entre las cosas que hacía con Pablo Iglesias y las cosas que decía…».

Ayuso habla sobre su dimisión, la que causó las elecciones anticipadas. Explica que Ciudadanos no la apoyó durante la crisis del coronavirus, que ella tomaba una decisión y ellos iban en contra. Sobre el PSOE, dice que tiene amigos socialistas «hay muchos diputados en la Asamblea con los que he tenido buen trato. Y el presidente de Aragón me cae muy bien, tengo buen trato con el de Extremadura, con Page mis días buenos y malos… Pero buen trato. Con Revilla me llevo también bien, ¡es salao!»

Cuenta Isabel Díaz Ayuso que ha viajado mucho: Malta, Nueva York, Irlanda… «Un verano fui monitora de inglés», cuenta divertida.

Ahora muestra su tatuaje, la rosa en honor al grupo ‘Depeche Mode’, su grupo favorito.

Sobre el confinamiento, cuenta que pasó 2 meses en un hotel ya que estaba contagiada. «Encerrada dos meses en un hotel porque di positivo, no quería contagiar a nadie y me fui a gestionarlo. Luego se montó una campaña de si me lo habían regalado… Una campaña de desprestigio, lo típico que hacen en España para fastidiar. ¡Me puse! No sé cuántos kilos cogí. 100 días seguidos trabajando con la pandemia, de 7 a 24 horas. Lo más difícil que he vivido genial. Enseñé la factura del hotel, nos hicieron precio por mes».

«Si tengo un día libre me gusta ir a pueblos de la sierra. Sino me gusta levantarme pronto, sacar al perro, salir a correr… Y tomar una cervecita y recuperar lo perdido, ‘el gym y el ñam’», bromea. «He renunciado a muchas cosas, es una etapa que tengo que vivir con la honra que conlleva, pero intento no pensar en las cosas que pierdo».

Se ponen a cocinar, Isabel prepara la carne y Bertín la ensalada. Confisa la presidenta que ni cocina ni usar tupper. «Hay un bar cerca que es mi segunda casa. Si vienes a comer me encargo de que no falte nada».

Ayus0 enseña el menú para comer. «Dos entrecot de Guadarrama, la mejor carne de Madrid. El aceite, vinos, embutidos, huerta… Hay muchos productos de la tierra».

Habla de un momento que creó polémica, cuando dijo supuestamente que le gustaba la contaminación. «Me pareció sorprendente lo que dije y lo que se trasladó. Pareció al final que yo había dicho que me gustaba la contaminación». «Me han pasado a veces mucha, ya me lo tomo a cachondeo. Muchas las volvería a decir». «Muchas veces las cosas me salen así y las suelto».

«Cuando duermo, me recargo y al día siguiente empiezo de cero. Siempre pongo los objetivos al final, todo se va colocando en la vida. La gente me ha trasladado tanto cariño y apoyo, que todo sale adelante. Tiene que ser un ejemplo de superación para aquellos que se sientan señalados, es resistir. Hubo gente que me apoyó, pero ha cambiado todo en general. Ya no me sacan las cosas de contexto como antes».

«Mis primas dicen que al principio le preguntaban si eran primas mías y se iban por las ramas. Ahora ya lo dicen abiertamente». «Siempre que pueden quedan conmigo porque la gente se acerca a mi pero luego ligan con ellas. Saben que si salen conmigo hablan con todo Madrid».

«Con mi madre a veces, cuando leíamos barbaridades como que me llamaban ‘tarada’, ella lo llevaba peor y yo la llevaba a dar una vuelta y la gente me paraba y me decían ‘presidenta, te queremos’. Un baño de realidad».

«Me han atacado constantemente, persiguiendo a familiares míos. Han cuestionado cada cosa que he dicho y hecho. Sí que merece la pena porque digo, ‘¿va a ganar esto?’. No me da la gana. Es cierto que pagas un precio altísimo, sobre todo con la vida personal, pero una vez que mi familia es feliz, a mí ya me compensa».

«Al principio de la campaña no venían los medios y me grababa yo con el móvil. En estas últimas elecciones tenía clarísimo el resultado que íbamos a tener».

«El trabajo no empezó ese día. Yo llevaba en el papel de presidenta ya dos meses. Todos los partidos estábamos condenados a entendernos, pero al final lo logramos».

«Cuando llegué a ser presidenta tenía 40 años. El primer día me dieron ganas de poner los pies en la mesa y gritarle a alguien por teléfono. Pero la realidad nunca me dejó disfrutar del momento. Ahora en junio estoy disfrutando un poco más».

«Tengo una gran familia, muchísimos amigos de siempre… A veces me da miedo porque esta etapa se cierra». Bertín le cuenta que Toñi Moreno tuvo a su hija con 47 y que no se arrepiente.

«No pasa nada si no soy madre. Tengo sobrinos maravillosos. Estar con ellos es tú. Ellos me sirven para saber que tengo familia. También mi familia, los Díaz Ayuso».

Sobre ser madre soltera, dice que no lo ve claro. “Creo que no debe ser un proyecto personal. De hacerlo, prefiero que fuera con alguien. Tengo que empezar a asumir que quizás… Va pasando el tiempo y bueno, no pasa nada”.

Explica emocionada: “Desde que soy presidenta soy más creyente, aunque desde los 9 años perdí bastante la fe, sentí que me liberaba de muchas cosas. Y ahora he recuperado mucho la fe, también desde la pandemia, yendo a misa y por la cantidad de gente que me ha dicho a la cara ‘rezamos por ti’. Me he vuelto más niñera, creyente, muy madridista, mucho más atlética. Esta responsabilidad me ha hecho mejor persona. O así lo creo yo».

«Soy muy niñera. Me he planteado tener hijos, pero por distintas circunstancias al final no lo he hecho. Ahora pienso que soy… Me ha cambiado mucho ser presidenta de la Comunidad, soy mucho más niñera, la infancia me preocupa como nunca y casi todos los planes que he puesto en marcha son para los niños».

«Mi hombre ideal es la persona que te haga ser mejor persona. Un hombre fofisano con el que puedes vivir la vida, que no te absorba la energía. Yo soy posesiva según para qué. Y celosa… no especialmente», explica divertida.

«Me fui dos días a la sierra de Burgos, me tomé una cerveza en una gasolinera y salí en todas partes. Y una bronca encima por no llevar la mascarilla.. Esas fueron mis vacaciones». «Ahora, después de dos años, digo… vamos a ver mundo, a Ibiza. Y en fin… ¡Había drones! Ahora veo los selfies y digo, ese punto sé lo que es. Y yo que me sentía tan libre y sola por ahí…».

Cuenta Bertín Osborne que en casa está solo y que procura llegar tarde para no estar tanto tiempo solo. «¿Estás jorobada con unas fotos que han salido tuyo?», le pregunta. «¿Tú te crees? Para una vez que me voy…», responde.

«En Madrid tienes la oportunidad de volver a empezar de cero. Que según tus aspiraciones puedas configurar tu vida como quieras. Menos la playa… Madrid lo tiene todo».

«Mi vida no es rutinaria. Siempre sé a qué hora salgo pero no sé a que hora voy a volver y los que me han ido acompañando, hemos disfrutado de eso. Tengo buenos amigos que han sido pareja».

«Cifuentes me aupó en la lista. Cuando ella se fue, pasé a ser portavoz del partido en Madrid. De repente todo se aceleró. Pero lo que viví en la Universidad, en mis años, me ha llevado hasta aquí».

«Se ha ido recortando y se dice que pasé de llevar la cuenta a un perro a presidenta de la Comunidad».

Habla sobre la anécdota de su llevaba las redes sociales del perro de Esperanza Aguirre, Pecas. «Estoy especializada en comunicación política. En la jornada electoral de 2011 Esperanza se presentó por primera vez, yo iba a entrar como diputada en la Asamblea, y esa tarde, esperando los resultados les dije que en Estados Unidos los presidentes tienen a sus mascotas en sus redes y son cuentas de humor, y dije de crear un perfil al perro de Esperanza. Lo llevé un tiempo, pero pasé a ser diputada y lo llevó después otra persona como mucho humor».

Cuenta cómo se metió en el mundo de la política: «Le pregunté a unos amigos del Partido Popular, que me dijeron que había varias sedes. Fui a la de Moncloa-Aravaca, y ahí conocí a una generación de políticos, especialmente a Pablo Casados. Somos como hermanos, 17 años juntos. En estos años nos hemos ido acompañando, hasta que él como presidente de Partido Popular decide confiar en mí para la presidencia de la Comunidad de Madrid».

«El Estado tiene que tratar que nadie se quede atrás. Que el que se caiga tenga una protección, pero no puede colmarlo todo y ser el dueño de tu vida y destino.».

«En la política siempre me encaminé al PP. Aunque no me sentía ni de izquierda ni de derechas, sino libre. En España el liberalismo no se ha estudiado, una ideología en la que se pone a una persona en el centro de la política».

«Cuando mi padre empezó a enfermar yo tenía 28 años. Él era muy simpático y generoso… No llegamos a entendernos del todo», confiesa

«Mis padres han tenido muchas profesiones, en los últimos años tenían una empresa que quebró en la crisis de 2008, de aparatos de electromedicina. Vi como en los últimos años empezó a empeorar y mi padre empezó a enfermar muy joven. Falleció con 68 años».

«Tengo un hermano cuatro años mayor que tú. Un fenómeno, como tú pero en moreno. Mi padre falta desde hace tiempo, pues son muchos años desde que falleció y estuvo enfermo. Esa figura la he repartido también con mi hermano, aunque de pequeños nos llevábamos a matar. Pero con los años nos hemos encontrado y es lo más».

«Estuve un tiempo viviendo en Ecuador. Me fui con una amiga a trabajar una productora de allí. Estuve un año en Irlanda, al final me cogieron en una emisora de radio en la que estuve un año. Aprendí inglés, pero iba con el ‘how are you’ de Madrid», cuenta divertida.

«Los de Pablo Iglesias eran los cachorros de Izquierda Unida. Lo que he vivido ahora ya lo viví en la universidad. Se ha parecido mucho tanto en los mensajes como en las formas. Pablo y yo nacimos el mismo día. ¡Vive para corregirlo! Mismo día y mismo año, 17 de octubre», confiesa Isabel, dejando a Bertín muy sorprendido. «Un día él me felicitó y yo pasé».

«Desde niña quise ser adulta para vivir mi vida. Llegué a la universidad, me puse a trabajar el primer día. A mí, la vida universitaria es lo mejor que me pasó en la vida, pero con mi primer sueldo, de unos 600 euros, me independicé. Siendo periodista me gustaba mucho la comunicación política y la actualidad. Era la época de José María Aznar, en esa época teníamos más oportunidades».

«Siempre he vivido intensamente y no he descansado un minuto»

Repetir curso le fue bien, «después empecé a tener muy buenas notas. A mi padre no le contamos la verdad, aunque lo contamos mal. Yo confiaba en recuperar los dos suspensos durante el verano, pero… ¡qué va! De camino a casa, cuando me dijeron que tenía que repetir, le confesé a mi padre que tenía que repetir. Les pedí que me cambiaran de colegio y saqué muy buenas notas».

Vuelven a su etapa escolar. «Tuve mis épocas, hasta los 12 o 13 era muy buena, aunque las matemáticas se me empezaron a cruzar. Pero me solía despistar a menudo si no me estimulaban, en esa etapa fue buena, pero a los 13 repetí curso. La adolescencia me sentó fatal».

«En casa me decían que era muy tímida, muy crítica, me gustaban los temas de mayores. Escribía a cartas a políticos, entrevistas… Escribí una vez con 8 años a Felipe González para decirle que estaba todo fatal». Cuenta que el que fuera presidente, le contestó. «Se lo agradezco mucho», afirma.

«Siempre he vivido en Chamberí, nací ahí, en La Milagrosa. Me independicé muy joven, pero siempre he vivido por el barrio. Aunque un tiempo estuve viviendo en Malasaña, pero lo llamaba ‘Chamberí Sur’», cuenta. «Fui al colegio Blanca de Castilla, un concertado religioso de que guardo muchos recuerdos. Luego estudié Periodismo en la Complutense».

«Si me afilio a Podemos hubiera tenido una casa como esta», bromea Isabel, y es que su casa, ubicada en el centro de Madrid, es muy pequeña para una grabación de este calibre.

No se encuentran en la casa de Isabel, sino en la oficina del consultor de comunicación Miguel Ángel Rodríguez. «Aquí trabajamos la campaña», dice Isabel mientras se dirigen. «Estoy mejor, descansando y dejando al a gente descansar», cuenta tras una etapa muy agitada de su vida.

Isabel y Bertín se saludan manteniendo la distancia de seguridad. La presidenta está acompañada de su perro, un cachorro llamado Volvo que se ha convertido en su compañero de piso.

Comienza el programa ‘Mi casa es la tuya’. Bertín Osborne presenta a Isabel Díaz Ayuso haciendo un pequeño repaso a su biografía, haciendo hincapié en su arrasadora victoria en las últimas elecciones en la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Bertín Osborne vuelve este jueves a la pequeña pantalla con ‘Mi casa es la tuya’. Uno de los programas más exitosos de su carrera y para cuyo regreso ha contado con una de las mujeres del momento, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha hecho sus pinitos en el mundo de la televisión, pues también fue la primera invitada de ‘La Campos móvil’, pero esta noche promete seguir sorprendiendo gracias a su espontaneidad.

El programa se puede ver en Telecinco este jueves 10 de junio a partir de las 22 horas y durante su emisión Ayuso promete dar mucho juego. En los videos promocionales que ha visto la cadena, se ha podido ver como la política se enfrenta a preguntas interesantes y comprometidas como si, por ejemplo, se ve en un futuro siendo presidenta del Gobierno. Y aunque Bertín le hará cuestiones comprometidas, no ha vetado ninguna.

No solo habla de su trabajo en el mundo de la política, también de cocina o del mismo Pablo Iglesias, sobre quien revela el curioso dato de que comparten fecha de cumpleaños, pues los dos nacieron el 17 de octubre de 1978.

El estreno de la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’ se emitirá a las 10 de la noche de hoy, jueves 10 de junio. El programa se emite en Telecinco y puedes seguir el directo a través de LOOK en OKDIARIO.