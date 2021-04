Así ha sido la primera gala de ‘Supervivientes 2021’

La espera ha llegado a su fin. Este 8 de abril, ‘Supervivientes 2021’ ha dado el pistoletazo de salida a una de las ediciones más extremas hasta la fecha. Tras semanas confirmando a los concursantes, el reality ha comenzado un año más, adaptándose eso sí, a las medidas sanitarias causadas por la Covid-19. Motivo por el cual, el plató no ha tenido público. A las 22:00 horas ha comenzado la nueva entrega que ha tenido como maestro de ceremonias a Jorge Javier Vázquez que ha reaparecido tras unas semanas de descanso y con un nuevo cambio de look.



Antes de dar paso a los concursantes que ya se encuentran en Honduras desde hace una semana, se han podido ver unas imágenes en la que los dieciséis participantes han quemado unos papeles en la ceremonia de la ‘Hoguera del fuego’. Cada uno de ellos ha escrito el deseo que quiere que se cumpla una vez finalice su aventura. Mientras unos han pedido salud y fuerza para afrontar el concurso, Olga Moreno, ha escrito en el pergamino que «mi familia sigamos unidos y felices igual que lo hemos isdo hasta dia de hoy».

El grupo divivido

Este año, como novedad, han sido los telespectadores los que han votado a través de la página web del programa, qué concursantes pasarán sus primeros días en ‘La isla del pirata Morgan’ -un lugar idílico- o por el contrario en ‘Barco encallado’ -enclave en el que es más complicada la supervivencia-. De tal manera, que solo han sido 8 los participantes los que han saltado desde el ya mítico helicóptero en el debut del conocido formato. Por lo tanto, los grupos han quedado de la siguiente manera en esta primera gala:

‘La isla del pirata Morgan’

Alrededor de las 22:45, Jorge ha aunciado los nombres de los primeros concursantes oficiales del programa. Melyssa Pinto, Omar Sánchez y Lola han inaugurado la tanda de saltos para poder iniciar esta nueva experiencia que les cambiará su vida para siempre. Más tarde, el presentador ha dicho otros tres nombres: Marta López, Tom Brusse y Alejandro Albalá. El grupo lo han completado Olga Moreno y Gianmarco Onestini.

‘Barco encallado’:

De esta manera, Antonio Canales, Alexia Rivas, Palito Dominguín, Valeria Marini, Agustín Bravo, Carlos Alba, Lara Sajen, Sylvia Pantoja tendrán que sobrevivir en la nueva novedad de ‘Supervivientes 2021’: ‘Barco encallado’. Cada semana, deberán ganarse la posibilidad de saltar desde el helicóptero para poder convertirse en supervivientes de pleno derecho y por lo tanto, tener la opción de empezar a concursar viviendo en ‘La isla del pirata Morgan’.

Alexia Rivas y Marta López se ven las caras por primera vez

Es la primera vez que Alexia Rivas y Marta López se han visto las caras tras el escándalo amoroso que protagonizaron en pleno confinamiento. Una trama que fue bautizada como el ‘Merlos Place’, ya que otro de los protagonistas de esta historia a tres fue Alfonso Merlos, quien fue infiel a la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ con la que fue reportera de ‘Socialité’. Hecho que se descubrió durante una grabación del programa de Javier Negre en el que de forma fortuita apareció la influencer en una de las escenas.

Alexia que ha contado lo que vivió a sus compañeros, ha sido tachada de «mentirosa» por Marta. «Estoy escuchando, pero no comparto nada de lo que dice. Tú no llevabas dos meses en casa de Alfonso. Que sepas que el día que se descubrió la infidelidad, ese día me dijo que quería casarse conmigo. Eres una mentirosa», ha comentado la ex concursante de ‘Gran Hermano’ a lo que Rivas ha contestado que «ellla no tiene la culpa y que además, él le dijo que estaba soltero».

Olga Moreno, tranquila y disfrutando de la experiencia

A lo largo del directo, Jorge Javier Vázquez se ha dirigido directamente a Olga Moreno para preguntarle cómo se encuentra en estos momentos. «Estoy bien, tranquila, sorprendentemente. Estoy fuerte, he pasado unos días malos, pero me voy a centrar en la supervivencia», ha dicho la mujer de Antonio David Flores. «Quiero que sepas que eres única y exclusivamente concursante de ‘Supervivientes 2021’, nada más», ha dicho el presentador haciendo referencia a la historia que ha dejado en España sobre el documental de ‘Rocio: contar la verdad para seguir viva’ en el que Rocío Carrasco apunta al ex guardia civil como presunto maltratador.

Además, al saltar del helicóptero, Olga ha querido dedicar unas emotivas palabras a Antonio David Flores, quien no atraviesa su mejor momento. «Ahora mismo estoy renovada, todo es de cabeza y no puedo pensar en nadie. Me centro en el concurso. Hoy tengo sentimientos encontrados, no estoy acostumbrada a esto, pero sentimentalmente estoy bien y fuerte. Le dedico este salto a mis niños y a mi marido. Si volviera a nacer, te juro que volvería a casarme con él», ha sentenciado con lágrimas en los ojos antes de poner rumbo a Cayo Menor.

Durante la emisión de esta primera gala, también han salido unas imágenes en las que Moreno se ha sincerado con una compañera sobre lo que ha estado viviendo en España junto a su marido y las declaraciones de la hija de Rocío Jurado. «Siento impotencia. He estado 21 años con mi marido, sabre yo cómo es…», ha explicado a la vez que ha contado cómo fue el momento en el que conoció a Rocío y David Flores. Olga solo ha tenido palabras de halago y cariño para los hijos de Antonio David y ha dicho que tan solo quiere «vivir en paz» de una vez por todas.

El emotivo gesto de Marta López

Al saltar del helicóptero, Marta López ha querido dedicar su salto a su amigo Álex Casademunt, quien perdió la vida en un trágico accidente de coche el pasado 2 de marzo. «He traído estos calcetines que eran de él. Álex ha estado a las puertas de venir en varias ocasiones a ‘Supervivientes’», ha explicado la colaboradora de televisión visiblemente emocionada al recordar al artista.