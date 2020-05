Así habla Alejandra Rubio de su compañero José Antonio Avilés ante la polémica

El plató de Viva la vida se ha visto revolucionado por la polémica que rodea a José Antonio Avilés. Las acusaciones tan graves que han hecho desde Sálvame han puesto en el punto de mira al concursante de Supervivientes.

Una de sus compañeras, Alejandra Rubio, ha decidido desligarse de toda esta situación rompiendo una lanza a favor de José Antonio: “Yo no voy a hablar de ese tema. Yo creo que a veces se sacan las cosas de contexto y no hay que darle más importancia”.

En cuanto a las promesas que habría hecho a otras compañeras de programa como Ylenia Padilla, Alejandra mantenía que no podía opinar al respecto: “Es que yo no te puedo hablar de eso porque no lo sé, yo no puedo opinar de un tema que no me ha pasado, a mí él jamás me ha dicho nada de esto. Yo por mi parte no puedo opinar sobre eso porque no lo sé”.