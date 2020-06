Así intentó Jorge Javier Vázquez reconciliarse con Belén Esteban tras su bronca en ‘Sábado Deluxe’

El regreso de Belén Esteban a ‘Sábado Deluxe’ no fue como se esperaba. La colaboradora criticó al Gobierno por la gestión de la pandemia, lo que provocó el brutal enfado de Jorge Javier Vázquez. No es que el presentador discrepara, se lo hiciera saber y debatieran, sino que después de mostrar públicamente su disconformidad, renunció a seguir presentando y se marchó del plató, dejando al mando a Lydia Lozano.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Lógicamente Belén Esteban se quedó muy disgustada, un sentimiento compartido por Jorge Javier Vázquez. No es que ambos sean compañeros de trabajo, es que además les une una gran amistad, por lo que las implicaciones personales de lo ocurrido son evidentes. Según lo que ha desvelado David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez ha querido acercar posturas con Belén Esteban. Por ello, le envió un mensaje con el que habría intentado reconciliarse con la colaboradora, que ha estado muy disgustada.

Preguntada por Kike Calleja sobre el incidente, la de Paracuellos señaló que lo que hable con Jorge Javier en privado se va a quedar en privado, y que no se arrepiente de lo que dijo en ‘Sábado Deluxe’. Además, reconoció a pesar del disgusto no tiene ningún problema en volver a ‘Sálvame’: «Yo estoy bien, estoy tan normal. Tengo ilusión de ir a mi programa, debatir las cosas con libertad«.

La discusión de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

El sábado 20 de junio de 2020 se producía la vuelta de Belén Esteban a ‘Sábado Deluxe’, un regreso con polémica por su encontronazo con Jorge Javier Vázquez: «No soy embajadora de nada ni de nadie pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura», señaló Belén Esteban sobre la gestión de la pandemia. «Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPIS. Yo he pasado miedo por mi marido» manifestó la colaboradora.

Jorge Javier Vázquez abandonó el plató de ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Belén Esteban también habló de sus amigas, que tienen que ir en el metro y de los problemas que han tenido personas cercanas. Jorge Javier Vázquez ya no pudo más y estalló: «Estoy hasta el mismísimo que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda. Yo también lo he vivido, pero no lo cuento. No te voy a consentir que me des lecciones de absolutamente de nada. Esto no lo has vivido tú de manera única, ¿te ha quedado claro? Lo hemos pasado todos muy mal«. Finalmente, Jorge Javier Vázquez abandonó el plató.