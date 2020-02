Así reaccionó Anabel Pantoja al enterarse de que excita a Dinio en ‘El tiempo del descuento’

Anabel Pantoja se proclamó tercera finalista de la primera edición que Telecinco creó para que los concursantes de ‘GH VIP 7’ solucionasen sus cuentas pendientes. La deuda que tenía la sobrina de Isabel Pantoja era con ella misma ya que en el anterior concurso solo había durado una semana. Ahora, ha podido batir su propio récord, haciendo que ella como todos sus seres queridos se sintiesen muy orgullosos de ella.

«Quiero felicitarte de todo corazón por el grandísimo concurso que has hecho en ‘El tiempo del descuento’ Puedes abandonar la casa muy satisfecha, muy contenta, has remado siempre a favor de obra, te has entregado, has disfrutado. Por fin has podido demostrarlo, a la tercera va a la vencida, que eres una gran concursante de realities», fueron las palabras de Jorge Javier Vázquez después de darle a conocer que ella no seguía luchando por el maletín de 30.000€ que el programa entrega como obsequio para el ganador.

Anabel Pantoja con Jorge Javier Vázquez en la gala final de ‘El tiempo del descuento’

Su llegada al plató fue muy emocionante pues ahí estaba esperándole su pareja, Omar Suárez. Anabel Pantoja no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su futuro marido, al que le dará el ‘Sí, quiero’ en septiembre de 2020. «¿Está ya todo montado en casa, que no me apetece tener que ponerme a montar muebles? No quiero», le preguntaba nada más verle con el humor y la espontaneidad que le caracterizan.

Irene Rosales acude al plató para dar la bienvenida a Anabel Pantoja

Pero en el plató no solo se encontraba ‘su negro’ esperándola pues al llegar se enteraba de que sin comerlo ni beberlo había ligado dentro de la casa con uno de sus compañeros: Dinio. El cubano expresó durante varias ocasiones dentro del concurso que la sobrina de Isabel Pantoja le hacía tilín: «Está buenorra, tiene el culo duro, me pone caliente«, la concursante lejos de tomarse mal estos comentarios se los tomó con mucho humor: «¡Qué calladito te lo tenías! Por eso después de comer siempre te ibas al baño!», dijo provocando innumerables risas en el plató.

Dinio explicando los comentarios hacía Anabel Pantoja|Foto: telecinco.es

Por su parte, Dinio quiso dejar claro en todo momento que todos los comentarios que había hecho los había dicho desde el más profundo respeto: «Me recordaba mucho a mi mujer porque a mí me gustan mucho las carnes«, dijo insistiendo varias veces en que él tenía claros los sentimientos hacía su mujer y que Anabel Pantoja también tenía su pareja. Otro bonito gesto hacía Anabel Pantoja fue que Irene Rosales fuese al plató para recibirla ya que su madre falleció hacía solo unos días. Un gesto que se le quedará grabado para siempre a la tercera finalista del concurso.