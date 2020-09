Así se conocieron Jesús Vázquez y su marido Roberto: un primer no y un baile arrítmico

Jesús Vázquez se ha abierto en canal durante la entrevista que ha concedido a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya‘. El presentador le ha llevado a Formentera, un lugar muy especial para él y para su marido, de quien ha contado algunos momentos de su vida de lo más bonitos. Lo que más ha transmitido Vázquez ha sido amor incondicional por su marido Roberto, con el que lleva 19 años.

El presentador ha explicado que Roberto es un gran estudioso: «Hace 19 años que conocí a Roberto. Él es ingeniero industrial y estando casados se sacó otra ingeniería. Quería ayudarme a llevar lo poquito que yo tengo. Es muy bueno administrando. Se ha hecho un par de másters desde que estamos casados«. Además, los comienzos de su historia de amor son de lo más especiales y, de hecho, es la fecha que celebran como aniversario.

Jesús Vázquez habla de su marido | Foto: telecinco.es

«Lo conocí una noche del orgullo en una discoteca. Yo estaba en la barra y soltero. En la discoteca todo el mundo se mueve igual y, de repente en medio de la pista, vi a un chico rapado que bailaba al revés de todos. Una arritmia total y eso me pone un poco. No me gustan los tíos que bailan bien. Me quedé con él. Mi amigo se fue a buscarlo y volvió solo porque le dijo que no quería tomarse una copa conmigo. Me fui a la pista, se giró, nos miramos, y hasta ahora», relataba Jesús Vázquez.

Una boda muy recordada

Jesús Vázquez también ha contado cómo fue su boda con Roberto, algo que quiso mantener en secreto en cierta medida, pero no lo logró: «Yo luché mucho por poder casarnos. Yo celebro el día que nos conocimos, ese es mi aniversario. Nunca he sido muy promatrimonio, pero con todo lo que luché, la que lié, pues tendríamos que casarnos», contaba sobre su lucha por el matrimonio gay en España.

Jesús Vázquez y su marido Roberto | Foto: telecinco.es

«Lo único que lo vamos a hacer muy discretamente. Trinidad Jiménez y Pedro Zerolo se ocuparon de la ceremonia. Un trámite en la Plaza Mayor discreto y ya, pero con tal mala suerte que Gallardón estaba presentando las nuevas ambulancias de Madrid y había cien periodista. Se corrió la voz que nos estábamos casando y cuando salimos todos los periodistas se vinieron a nosotros. Salimos en todas las portadas«, contaba divertido.