Así te hemos contado la entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco: reacciones y última hora en directo

02:30 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Termina la entrevista de Rocío Carrasco.

02:29 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Ella es maravillosa. Mi Pau es un ser maravilloso», responde Rocío Carrasco.

02:29 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Paulina Rubio le manda un mensaje de apoyo a Rocío. «Te mando un beso muy grande, te quiero muchísimo», le dice la artista mexicana, que asegura que tiene muchas ganas de verla y de que acuda a Miami a visitarla. »

02:24 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Pienso que la finalidad de Antonio David es l0 que me ha demostrado el tiempo en 20 años, que yo levante cabeza», cuenta Rocío.

02:23 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Se emociona al recordar su intento autolítico. «Me parece horroroso que se queda frivolizar con la vida de alguien».

02:20 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Creo que dentro de esa mierda que lleva implantada dentro, creo que ese vínculo no ha desaparecido», ha contestado a María Patiño, que le ha preguntado si cree que su hija la quiere.

02:18 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Paloma García-Pelayo, «Cuando tienes el intento autolítico, dices que la otra parte se entera de ello. ¿Esperabas que tu hija te hubiera llamado?». Responde Rocío: «No, porque no se lo hubiesen permitido para ese fin, el de preocuparse.

02:15 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Considero que hay que hacer otra cosa, pero no soy ejemplo porque yo he hecho otra cosa».

02:13 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «No soy ejemplo de nada, soy la primera que no quise denunciar a mi hija. En mi caso no fue solamente lo que me sucedió, encima me hicieron a mi culpable… No es solo que ocurra esa agresión, o cierta actitud en un tiempo continuado, es que no contento con eso, se lleva a la niña a la Guardia Civil para que me denuncie y llama a un fotógrafo…», contesta Carrasco.

02:11 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Pregunta la periodista Samanta Villar: «¿qué hay que hacer la primera vez que agrede un hijo?»

02:07 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío explica el motivo que «asustó» a José Ortega Cano con respecto a Antonio David, que «sabía que cualquier información se usaría para montar un escándalo y eso es lo que tenía a todo el mundo acojonado».

02:05 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «No le di a mi madre las armas suficientes para que pudiera defenderme».

02:03 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Se recuerdan partes del documental en las que Rocío habla sobre su separación de Antonio David.

02:01 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Si no lo hubiera conocido, no hubiese sabido lo que se experimenta al tener a mis hijos. Cuando digo que no me ha merecido la pena, me refiero al conocer a esa persona».

01:59 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Evidentemente me ha merecido la pena. En ningún momento», contesta segura de sí misma.

01:57 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco le da la enhorabuena por no haber desistido en lo que era justo. «Te doy las gracias y te mando mil besos», le dice, antes de escuchar la pregunta de la ex de ‘Gran Hermano’: «¿después de todo lo que has pasado, ¿te has preguntado alguna vez si valió alguna vez conocer a ese monstruo?».

01:54 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Entra en directo Fayna Bethencourt, ex pareja de Carlos ‘El Yoyas’, que acaba de ser condenado a 7 años de cárcel. Le dice a Rocío que nunca ha dudado de ella, que está orgullosa de ella.

01:47 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco: «Si de algo me arrepiento es de haberle dado la custodia compartida. Le puse en bandeja que pudiera seguir con esa manipulación», dice Carrasco, que sin embargo cuenta que lo hizo con la mejor intención al saber que los niños querían estar con su padre.

01:43 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «no voy a entrar a desmentir cosas que son absurdas», añade.

01:40 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Me da mucha pena que mi tía actúe de esa forma y tenga esa actitud para conmigo con lo que ella ha sufrido con todo lo mío y con lo que ha visto sufrir a mi madre», contesta la hija de Rocío Jurado.

01:38 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO |Se recuerdan las últimas intervenciones de Rocío Carrasco, que ha desmentido a su sobrina en casi todo lo que ha dicho.

01:31 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Pregunta María Patiño si cree que Antonio David la va a denunciar. “No lo sé, yo lo haría”, dice rotunda, añadiendo que le gustaría que lo hiciese. “Que haga lo que crea conveniente”.

01:29 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Tantas cosas que no me puedo quedar con una. No me gustaría decirle… Me gustaría tocarlo”, dice emocionada. “Besarlo, no decirle nada, no me haría falta decirle nada a mi padre”. “Me gustaría que me dijera ‘Rora’ y eso siempre me gustaba… No me haría falta decirle nada, sí tocarle”.

01:27 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Pablo Nieto, hijo de Ángel Nieto, pregunta a Rocío Carrasco: ¿si tuvieras a tu padre delante, qué te gustaría decirle?”.

01:26 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Probablemente lo tendría que haber hecho público”, responde María.

01:24 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Cuando te he dicho que porqué tu no lo dices”, contesta Rocío, “y tú ves que me derivan a Violencia de Género, cuando tú ves que he hecho la denuncia y a posterior ves una portada de este ser y os dice a todos que es mentira, no podías haber dicho tu en ese momento ‘¿eso me lo contó a mí hace 20 años?’.

01:24 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “En ese momento nuestra relación era mala”, le contesta la gallega. “Percibí en ese momento, sin saber todo esto que contamos ahora, que era un cabreo que tenías con tu ex y que llevaste al límite».

01:23 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco le pregunta a María Patiño que si era consciente de que era mentira lo que decía Antonio David, porqué guardó silencio.

01:13 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Desvela Rocío Carrasco que nunca le ha contado a su hija los episodios de violencia que sufrió con su padre. Dice que se dio cuenta de que era una mujer maltratada «cuando veo que mis hijos están siendo maltratados».

01:13 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Paloma García-Pelayo le cuenta a Rocío que hace unos días su expareja dijo: “Si la he maltratado como dice, ¿por qué no me denunció antes?”. Ella responde: “uno denuncia cuando puede hacerlo, yo hasta que lo hago, tengo unas circunstancias en mi vida que me lo hacen imposible, por unos valores que tengo inculcados en mí. No era capaz de hacer eso con el padre de mis hijos. Podía ponerle alguna demanda, pocas, de intimidad y honor, pero no podía hacer eso porque tenía dos niños pequeños y no quería eso con mis hijos”.

01:11 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Sobre sus hijos, Rocío Carrasco dice “darse cuenta de que uno ha estado 20 años manipulado no debe ser fácil”.

01:10 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Yo me he sacrificado y mis hijos han crecido con una versión por no contribuir a que esos hijos sufrieran. Y lo haría una y mil veces. Si me preguntas como mujer y ser humano, es diferente. Pero cuando me preguntas como madre, repito que iría la justicia y no dejaría de insistir en ello. Lo que nunca haría sería contribuir a lo que la otra persona está haciendo».

01:08 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Pueden hacerse oír en la justicia», responde Rocío. «El ser humano tiene que encauzarse en la justicia y hacerse oír. Si se decae en la justicia, al final das a ganar a la persona que te ha maltratado».

01:08 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Samantha Villar le pregunta por su experiencia como víctima de sus hijos, sobre qué pueden hacer padres en unas sitiuación similar.

01:04 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO |»Habéis estado todo lo que yo os he dejado que estuvierais por esa forma de ser que yo tengo. Por esa vergüenza absurda de no contar las cosas tal y como son porque muchas veces se tiene un sentimiento de culpa», le responde Rocío. «Sí, mi vida, todo lo que yo os he dejado que estuvierais. Eso es una responsabilidad mía, no vuestra», ha continua Rocío, que añade que Yolanda Ramos es una de sus mejores amigas pero que solo le ha contado cosas puntuales.

01:03 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Mi pregunta es, ¿hemos estado tus amigas a la altura contigo? Tu dirás que sí, pero yo te digo que no porque te llamé exagerada», sigue la actriz.

01:01 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Muy emocionada, Ramos dice: “A mí no me han maltratado físicamente pero sí emocionalmente. No me han dejado ser yo misma. Cuando me dijiste lo de tu hija, creí que exagerabas porque yo, como tantas otras, hemos sido de alguna manera maltratadas y no nos han dejado ser. No te creí porque a mí me habían dicho, cuando yo cantaba mis derechos, que yo era exagerada. Quiero decir que a algunas no nos han pegado, pero no nos han dejado ser, por eso te doy las gracias y creo que es una manera de unirme a ti. Es muy fardón decir que eres amiga de la hija de Rocío Jurado, pero te doy las gracias».

00:59 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Entra en directo la actriz Yolanda Ramos, una de las mejores amigas de Rocío Carrasco.

00:50 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco se despide de su marido: “te quiero, ahora nos vemos. Te quiero mucho, mucho». «No tardes», le responde él antes de cortar la comunicación.

00:49 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Carlota Corredera le pregunta por qué se queda al lado de una persona cuya relación tiene piedras en el camino desde el comienzo. “Cuando una persona entra a formar partes de una familia es un proyecto y cuando llegan desavenencias, de las que sean, nos toca a los dos de lleno. Lo que yo veo en mi casa todos los días desde hace muchísimos años es un sufrimiento continuo».

00:46 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “¿Qué es lo que más te duele escuchar?”, le pregunta Jorge Javier. “Me duele verlo, me recuerda, me remueve… Con los episodios pasa lo mismo, trato de verlo cuando se emite, ni antes… El dolor es verlo comprimido y seguido y cuando te das cuenta de lo que ha sucedido y cómo ha estado tanto tiempo sufriendo ese daño”.

00:46 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “No quiero tomar protagonismo”, insiste el sevillano, que no responde a García-Pelayo.

00:45 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Él responde: “Ella ha tratado muchísimas veces que no se le note, también se ha usado en su contra cuando le han dicho que estaba aislada. No es que no salga de casa, es que la prensa no lo sabe”. Paloma insiste, ¿nunca has discutido con Antonio David?”. “Paloma no voy a entrar en… He visto a Rocío como vosotros la habéis visto, yo he escuchado lo más cruel sobre ella, que tiene la nariz doblada porque toma drogas, que su aspecto es por las drogas…”.

00:44 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Paloma García-Pelayo pregunta a Fidel Albiac: “Quería preguntarle cómo es eso de vivir con una mujer maltratada psicológicamente, cómo se lleva”.

00:41 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Eso me encantaría que en Sálvame llevaras la sentencia y la leyeras públicamente porque lo que se dice no corresponde a la realidad. Te dan la razón porque pones todos los medios para conseguir la verdad, pero no significa que la tuvieras. Porque no dices ni una verdad”, sigue Albiac. María Patiño sigue en sus trece y dice que es veraz todo y se ratifica con lo que dijo.

00:38 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Antonio Rossi recuerda una frase de Rocío Flores de octubre 2019: “Fidel no nos ha ayudado para nada, nos ha separado más de mi madre y es probable que si mi madre estuviera con otra persona tendríamos otra relación”. “No es ella la que habla”, dice Rocío. Fidel dice: “a mí se me ha señalado desde el minuto cero, cuando dije que no quería entrar, se me puso que era como que transportaba el neceser porque le llevé la maleta. No quiero tirar en contra de nadie pero María Patiño, tengo 15 sentencias ganadas, pero en esa demanda contigo, que se desestimó, tu siempre has dicho que todo lo que dijiste en la demanda era cierto». María Patiño lo afirma, que era todo veraz.

00:37 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Fidel interviene de nuevo y da la razón a Patiño, «el silencio ha podido perjudicar». «Lo de la manipulación a Rocío se dijo hace muchos años en un programa, yo lo denuncié y perdí dos veces y lo gané en el tribunal Supremo».

00:35 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «¿Por qué que una persona guarde silencio da derecho a que alguien le juzgue?», pregunta Albiac a María Patiño, que dice que ha hecho juicios de valor con lo que ella ha visto en estos años.

00:30 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Interviene Rocío: «Todo lo que él (Antonio David) me ha hecho a mí, lo ha plasmado públicamente como que lo ha hecho Fidel. Él esta ejerciendo maltrato para con mis hijos, mi pareja, mi familia… A todos los que estén a mi lado. Y a Fidel le ha tocado porque estaba a mi lado y no se iba. Pero no ha podido. Y esa es otra forma de maltrato».

00:31 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Fidel Albiac contesta a quienes dicen que tiene abducida a Rocío. «Me han puesto 300 millones de trapos desde el minuto 0 pero no vamos a decir que eso iba dentro del oficio… No me gusta salir en los medios pero, ¿y qué hago? Lo que veo en mi casa desde hace años es un sufrimiento muy continuo».

00:30 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Fidel Albiac confiesa que hace mucho tiempo que no intervente en televisión, pero que esta noche le quiere decir a Rocío, además de su apoyo, «me produce tanto daño verla y que se justifique ese dolor, pero darle mi apoyo público, que no se si hace falta o no, pero no solo a ella, a toda persona que se ha visto en esa circunstancia».

00:21 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Entra Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco, en directo. Rocío se queda en shock.

00:21 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Jorge Javier desvela que en las pausa publicitarias ha visto a Rocío Flores llorar y decir que no quería estar en televisión.

00:19 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «¿No te revuelve que a tu hija la contraten Mediaset cuando se conoce tu documental?», pregunta Marc Giró. «A mí eso no me revuelve porque se la contrata para otra cosa».

00:15 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Se debate sobre las opiniones de aquellos que dicen que si está mal porque en algunos momentos ha asegurado estar feliz o se la ha visto guapa. “Lo que me duele es que alguien que piense así esté en un medio de cara al público porque esos pensamientos se pueden transmitir”.

00:13 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rosa Villacastín pregunta a Rocío sobre sus entrevistas en ‘¡Hola!’ en las que se veía muy bien, quiere saber cómo podía estar tan bien, vender la imagen de felicidad, si realmente estaba sufriendo. “He sido educada y soy , por así decirlo, presa de unos valores inculcados de que se queme la casa y no salga el humo. No puedo contestar otra cosa que a mí no me ha gustado nunca decir lo que me pasa, que la gente supera».

00:12 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | El fin de padre e hija dice que era hacerle chantaje emocional para que no estuviera esta noche en plató. Asegura que hace año y medio lo hubieran conseguido.

00:11 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Es muy sencillo, no hay que ser un lumbreras. Está volviendo a hacer lo mismo, a crear historias de por medio porque hoy estamos hablando de que la niña me ha hecho un llamamiento, ya no es el ser este que me ha hecho lo que me ha hecho durante todos años. ¡Se ha salido totalmente del plano y se ha desviado del tema!”.

00:09 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Quiere saber la gallega porqué no le da a sus hija las herramientas para salir de la manipulación. Reitera que es porque no está preparada para ello.

00:08 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Está tan manipulada, sí”, es la respuesta de Carrasco. ”No ha salido de esa manipulación, se fue de mi casa con 15 años y hasta hoy día de esa manipulación no ha salido. Ella ha crecido con una versión”.

00:07 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | María Patiño le habla a Rocío sobre la información emitida por ‘Vanitatis’ y le pregunta por qué decide parar la información sobre su hija, si es porque su hija ya estaba en ‘Supervivientes’. También quiere saber si cree que su hija sigue siendo una persona manipulada por si padre y tiene aun la capacidad de engañar a todo el mundo, en referencia a su llamada desesperada desde Honduras.

00:04 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Lo que estoy reclamando es que me escuche, que se me dé la oportunidad de hablar ante un juez. No ratificar mi denuncia. Ir a una sala, con unos testigos, unos peritos del juzgado que puedan ratificar mi informe. Necesito ese juicio y si la otra parte quiere contrarrestar, que lo haga”.

00:00 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco reitera su confianza en la justicia.

23:47 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «La jueza hace un auto de archivo, pero en ningún caso tiene en cuenta esos informes», continúa mientras saca los documentos del caso.

23:47 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | La periodista Sonsoles Ónega realiza la primera pregunta, pero antes le dice «yo sí te creo». Le pregunta: «¿Por qué los jueces no han podido llegar hasta el final?». «No es que los jueces no hayan podido llegar al final, es que hay muchas cosas que cambiar y que mejorar e implementar. Los jueces, en mi caso, quiero decir y parto de la base en la que yo creo en la justicia firmemente, pero creo que esa justicia se tiene que renovar y escuchar a las mujeres, que yo es lo único que he pedido. No he pedido una sentencia condenatoria, he pedido que se me escuche en sala y a ejercer mi derecho a al tutela judicial efectiva. No me lo han dado porque la magistrada en este caso de la Audiencia, cuando se hace el recurso, hace un poco lo que le da la gana, se salta, no tiene en cuenta los informes que yo presento, no míos privados, sino del equipo de valoración del Juzgado de Violencia».

23:43 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Carlota Corredera se refiere a las palabras de Rocío cuando aseguraba que no se le ha inculcado odio en casa de su padre. Carrasco responde que en el análisis judicial se veía “literalidad” entre lo que testimoniaban padre e hija.

23:40 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Demuestra que si no es igual, es muy parecido al ser (refiriéndose a Antonio David) y perro no come perro».

23:39 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Recuerdan las palabras de Alessandro Lequio, uno de los más críticos con Rocío, a quien ha acusado de no hace nada por recuperar a su hijos. «Creo que no ha entendido nada de lo que he contado, que no se ha parado a ver ni una palabra que yo haya dicho. Pero tampoco me extraña porque perro no come perro».

23:28 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Cuentan que Rocío Jurado estaba “deseando” que Rocío y Fidel se casaran.

23:26 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Entran por directo Ani y Rocío Jurado, primas de Rocío, las únicas a las que les contó lo que pasaba con Antonio David. Le mandan su apoyo. “Te mereces ser feliz”, le dicen.

23:26 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Cuenta que “alguna vez” la ha visto en televisión, pero que nunca ha puesto un canal a propósito para ello. “No me hace bien verla, me voy a hacer otra cosa. No me hace bien ver que esa niña no existe ya (refiriéndose a cuando era pequeña)”.

23:24 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Aunque la agrediera, dice que nunca dejó de querer a su hija. “Nunca, nunca se deja de querer a un hijo”, dice emocionándose de nuevo.

23:22 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Sobre este episodio dice “hemos consensuado entre los responsables y yo que hay partes que se van a omitir porque tienen que quedar entre ella y yo… Bueno, y entre la justicia que lo sabe”. Reafirma que hasta que no esté preparada no hablará con su hija, pero lo hará fuera de televisión

23:21 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | En el llamamiento de Rocío Flores, le llama mamá, algo que según Carrasco no hacía desde 2012, cuando lo hacía “en alguna ocasión”. Asegura que tenía “pánico” de vivir con ella. “Eso se va a relatar en el capítulo que viene».

23:20 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “¿EN qué momento para tu hija de pegarte?”, le pregunta Jorge Javier Vázquez. “Cuando me caigo al suelo y pierdo la conciencia… Entonces ella se asusta y se va”, responde.

23:20 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Si este episodio me es imposible hacer un relato de lo que es dicha persona, no podría”, afirma, añadiendo que le gustaría evitarlo si fuera posible.

23:18 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco confiesa que siente miedo y todo eso que no quiere volver a sentir. “no quiero sentir pánico cada vez que suene el timbre y sean mis hijos. No quiero tener vómitos cada vez que llegue el lunes. No quiero volver a eso. Me ha costado muchísimo trabajo. Estoy contando este episodio de mi vida tan terrorífico porque sin él yo no puedo contar la magnitud del monstruo que es su padre porque este episodio es su obra maestra”.

23:16 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Me estoy preparando con terapia y con fármacos, asegura. “Cuando digo que no estoy preparada es porque tengo un equipo de profesionales que me aconseja que no lo haga porque volvería a la casilla de salida y yo no lo hago”:

23:15 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Dice que no ha tenido tentación de cogerla porque sabe que no está lista para ello, ni ella tampoco. Que no son las condiciones idóneas. Para volver a hablar dice que tiene que pasar tiempo y que ambas estén preparadas.

23:14 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Explica Rocío que su hija, tras la agresión, solo la ha llamado el 3 de diciembre y dos veces el pasado jueves y una posterior, el viernes. Desmiente que le dijera a la joven «jamás vuelvas a llamar aquí, yo no soy tu madre.

23:12 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco confiesa que sí, que recibió la llamada de su hija.

23:08 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco escucha las palabras que su hija pronunció el pasado viernes en ‘El programa de Ana Rosa’, en las que confesaba que había llamado a su madre y esta no le había cogido el teléfono.

23:08 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Explica que no se lo ha cogido porque no se siente preparada. Dice que tiene su contacto guardado como ‘Ro’.

23:08 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Es un desgarro, un dolor intenso. Creo que es el dolor más intenso que pueda sentir una madre”, explica sobre lo que siente cuando ve fotografías de su hija.

23:07 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Sobre un posible reencuentro, dice: “a mí me encantaría que en algún momento de la vida, ahora no porque yo no estoy preparada ni creo que ella lo esté, y creo que no es el lugar ni el momento, pero yo no pierdo… A mí no me gustaría perder esa esperanza”.

23:05 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | A pesar de todo, dice que el vínculo entre ambas no s ha roto. “Ese vínculo está invisible en este momento, pero sigue. Ese vínculo no me lo va a quitar nadie”, dice llorando.

23:05 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Ella jamás se preocupó por mi estado”.

23:04 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Confiesa que mientras su hija denunciaba, ella estaba en el hospital tras la paliza pues estuvo 6 horas en observación por un traumatismo en la cabeza.

23:04 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Papá ya está hecho”, devela que le dijo Flores a su padre tras la agresión. No puede evitar romper a llorar. Recuerda que tras ello la joven fue al colegio y, desde ahí, a denunciarla por malos tratos.

23:02 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Recuerda que Rocío Flores la denunció el mismo día de la paliza acompaña de Antonio David Flores. “Mi hija me pega, se monta en un coche que yo le tenía puesto para que fuera al cursillo de verano y, según se sube, saca un móvil y habla con su padre. No voy a decir lo que dijo. Lo sé porque el chófer va a testificar a menores”.

23:00 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Yo sé que mi hija no es eso y en lo que la han convertido”, afirma rotunda.

23:00 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Sobre su reacción tras la agresión “fue sentir pánico” por lo que sabía que vendría después.

22:58 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Ni la denuncié ni denunciaría nunca a mi hija porque ella es una víctima también de su padre y porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”, afirma. “Todavía hoy es lo más maravilloso, con todo. Nunca la denunciaría por esas dos cosas, por protegerla.

22:57 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | “Un plató de color azul, a juego con su traje, recibe a Rocío Carrasco. Es algo que se ha sabido públicamente, pero yo quiero decir una cosa si me dejáis. Lo digo en el documental, pero como no se ha visto lo quiero decir. Rocío llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima, incluso más vulnerable que yo. Y quiero que ese quede claro. Quiero pedir públicamente a las personas que la atacan en ese sentido, que no la ataquen a ella, ella no tiene la culpa. La culpa la tiene otras personas, que es el responsable de que ella actuase de esa forma. Su padre. Quiero que quede claro”.

22:55 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Comienzan a hablar de su hija, Rocío Flores, a quien no ve desde el 27 julio de 2012.

22:54 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | «Ahora sí tengo la fuerza como para estar aquí esta noche», afirma. «Estoy orgullosa de mí en ese sentido, si he logrado de alguna manera -aunque nunca fue mi intención- con mi testimonio, que es también el de miles de mujeres».

22:52 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Dice Rocío que de camino a plantó sentía nervios y ganas de llorar, pero que se siente preparada.

22:50 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío da las gracias y saluda a Blas Cantó, que en un susurro le dice «yo sí te creo». El cantante agradece sus palabras «lo que has dicho va a cambiar la vida de mucha gente»

22:50 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco llega a plató muy emocionada, sin poder contener las lágrimas.

22:47 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Rocío Carrasco sale de su camerino y se dirige al plató. Lleva traje azul.

22:47 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Blas Cantó interpreta en directo la canción ‘Como la alas al viento’, de Rocío Jurado.

22:28 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Carlota Corredera desvela que Rocío Carrasco pidió a la cúpula de La Fábrica de la Tele que no se le diera repercusión a las publicaciones de ‘Vanitatis’, que en febrero de 2020 sacó a la luz la sentencia que condenaba a Flores. Si no era posible pararlo, Carrasco pidió que se protegiera a su hija.

22:25 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Se recuerda la agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco, tras la cual ninguna de las dos se han vuelto a ver.

22:12 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Se presentan a los colaboradores que preguntarán a Rocío Carrasco por videollamada. Entre ellos están: Gustavo González, Rosa Villacastín, Sor Lucía Caram, Makoke, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Pilar Eyre, Carme Chaparro e Isabel Rábago, entre otros.

22:12 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Entran en plató los presentadores y los colaboradores Marc Girò, María Patiño, Antonio Rossi, Ana Bernal-Triviño, Paloma García Pelayo y Samanta Villar.

22:08 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Jorge y Carlota anuncian que el documental se retomará el próximo miércoles con la emisión del octavo episodio.

22:08 ENTREVISTA ROCÍO CARRASCO | Los presentadores de la cita, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera dan la bienvenida a la entrevista de Rocío Carrasco y presentan a Rocío, que se encuentra en su camerino.

El documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión española. Como también apunta a serlo su espera entrevista. A las 22 horas de este miércoles, Rocío Carrasco se sienta en el plató de Telecinco para responder a todas aquellas preguntas que han surgido derivadas de la emisión de los 7 primeros episodios de su docu-serie.

Una cita en la que no estará sola. Como presentadores estarán Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, que además de realizar sus propias preguntas dirigirán a los invitados de la noche. En plató se encontrarán Marc Girò, María Patiño, Antonio Rossi, Ana Bernal-Triviño, Paloma García Pelayo y Samanta Villar, que se sumarán a otras 28 personas que participarán bien por videollamada bien por otro tipo de conexión a distancia. Entre estos últimos entrevistadores, se encontrarán periodista y trabajadores del documental, pero también miembros de la familia de Rocío Carrasco. Sin duda, esta será una entrevista difícil de superar.