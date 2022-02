Así te hemos contado la gala de los premios Goya 2022: ganadores y mejores momentos

Este sábado se ha celebrado la gala de los premios Goya 2022 en el Palacio de Las Artes Reina Sofía en Valencia y donde ‘El buen patrón’ se ha llevado los premios de mayor relevancia como el de mejor película, mejor dirección y el de actor protagonista de la mano de Javier Bardem.

Lista de premiados en los Goya 2022:

MEJOR PELÍCULA

‘El buen patrón’.

‘Libertad’.

‘Madres paralelas’.

‘Maixabel’.

‘Mediterráneo’.

MEJOR DIRECCIÓN

Fernando León de Aranoa, por ‘El buen patrón’.

Manuel Martín Cuenca, por ‘La hija’.

Pedro Almodóvar, por ‘Madres paralelas’.

Iciar Bollain, por ‘Maixabel’.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Blanca Portillo, por ‘Maixabel’.

Emma Suárez, por ‘Josefina’.

Petra Martínez, por ‘La vida era eso’.

Penélope Cruz, por ‘Madres paralelas’.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Javier Bardem, por ‘El buen patrón’.

Javier Gutiérrez, por ‘La hija’.

Luis Tosar, por ‘Maixabel’.

Eduard Fernández, por ‘Mediterráneo’.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

‘Valentina’.

‘Gora automatikoa’.

‘Mironins’.

‘Salvar el árbol (Zutik!)’.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

‘Quién lo impide’.

‘El retorno: la vida después del ISIS’.

‘Héroes. Silencio y Rock & Roll’.

‘Un blues para Teherán’.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Fernando León de Aranoa, por ‘El buen patrón’.

Clara Roquet, por ‘Libertad’.

Iciar Bollain e Isa Campo, por ‘Maixabel’.

Juanjo Giménez Peña y Pere Altimira, por ‘Tres’.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría, por ‘Las leyes de la frontera’.

Júlia de Paz Solvas y Núria Dunjó López, por ‘Amar’.

Agustí Villaronga, por ‘El vientre del mar’.

Benito Zambrano y Cristina Campos, por ‘Pan de limón con semillas de amapola’.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

‘La cordillera de los sueños’.

‘Canción sin nombre’.

‘Las siamesas’.

‘Los lobos’.

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

‘Otra ronda’ (Dinamarca).

‘Adiós idiotas’ (Francia).

‘El hombre perfecto’ (Alemania).

‘Una joven prometedora’ (Reino Unido).

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

‘Way Down’.

‘El buen patrón’.

‘La abuela’.

‘Mediterráneo’.

MEJOR MONTAJE

‘El buen patrón’.

‘Bajocero’.

‘Josefina’.

‘Maixabel’.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

‘Mediterráneo’.

‘El buen patrón’.

‘Libertad’.

‘Madres paralelas’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Urko Olazabal, por ‘Maixabel’.

Celso Bugallo, por ‘El buen patrón’.

Fernando Albizu, por ‘El buen patrón’.

Manolo Solo, por ‘El buen patrón’.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Nora Navas, por ‘Libertad’.

Sonia Almarcha, por ‘El buen patrón’.

Aitana Sánchez Gijón, por ‘Madres paralelas’.

Milena Smit, por ‘Madres paralelas’.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Clara Roquet, por ‘Libertad’.

Carol Rodríguez Colás, por ‘Chavalas’.

Javier Marco Rico, por ‘Josefina’.

David Martín de los Santos, por ‘La vida era eso’.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

‘Mediterráneo’.

‘Álbum de posguerra’.

‘El cover’.

‘Las leyes de la frontera’.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

‘El buen patrón’.

‘La abuela’.

‘Maixabel’.

‘Mediterráneo’.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

‘The Monkey’.

‘Nacer’.

‘Proceso de selección’.

‘Umbrellas’.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

‘Mamá’.

‘Dajla: cine y olvido’.

‘Figurante’

‘Ulisses’.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

‘Tótem loba’.

‘Farrucas’.

‘Mindanao’.

‘Votamos’.

‘Yalla’.

GOYA INTERNACIONAL

Cate Blanchett

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Chechu Salgado, por ‘Las leyes de la frontera’

Óscar de la Fuente, por ‘El buen patrón’.

Tarik Rmili, por ‘El buen patrón’.

Jorge Motos, por ‘Lucas’.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

María Cerezuela, por ‘Maixabel’ .

. Ángela Cervantes, por ‘Chavalas’.

Almudena Amor, por ‘El buen patrón’.

Nicolle García, por ‘Libertad’.

MEJOR SONIDO

‘ Tres ’.

’. ‘El buen patrón’.

‘Madres paralelas’.

‘Maixabel’.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

‘Las leyes de la frontera’.

‘El amor en su lugar’.

‘El buen patrón’.

‘Maixabel’.

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

‘Las leyes de la frontera’.

‘El buen patrón’.

‘Madres paralelas’.

‘Maixabel’.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

‘Mediterráneo’

‘El amor en su lugar’.

‘El buen patrón’.

‘Maixabel’.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

‘Las leyes de la frontera’.

‘El buen patrón’.

‘Libertad’.

‘Maixabel’.

Así ha sido la gala de los Premios Goya

01:05 Antonio Banderas ha realizado una conexión desde el teatro malagueño donde el año pasado se celebró la gala de los Goya sin asistencia de los invitados. A continuación Ángela Molina ha entregado el último premio, el de mejor película de los premios Goya. La ganadora es El buen patrón. El equipo de la cinta ha pedido que Antonio Resines se recupere pronto y también han pedido atención por la cultura, que lo han denominado el «nerviosismo de la sociedad» que nos aleja de la violencia, nos hace más hermanos. «Si queremos avanzar necesitamos que esos nervios tengan las ayudas necesarias para avanzar».

01:00 Sahraa Karimi, cineasta afgana ha realizado un discurso a favor de las mujeres afganas que sufren una situación de debilidad en su país. «Los talibanes han masacrado inocentes. Pido que se escuchen vuestras voces por las voces afganas y no reconozcáis a los talibanes». Tras un caluroso aplauso, se ha entregado el premio a mejor dirección que lo ha recibido Fernando León de Aranoa por su trabajo en El buen patrón.

00:50 Y el premio a mejor actor protagonista en los premios Goya es para Javier Bardem por El buen patrón. Es el quinto Goya que recoge como mejor actor. » es un honor estar nominado entre estos tres grandes artistas y amigos y felicidades por el gran trabajo que habéis hecho. Gracias a mis compañeros de reparto, a Fernando León por este personaje divertido y darme la oportunidad de interpretarlo. Te quiero mucho». «Quiero dedicar este premio a Penélope que es la mujer que amor, respeto, celebro y admiro todos los días. Te quiero mucho. A nuestros hijos Leonardo y Luna, sois el mejor regalo de nuestras vidas. Papá y mamá os aman. A la madre que me parió, un referente para mí, una actriz inmensa, Pilar Bardem, Te quiero.».

La mejor actriz protagonista es Blanca Portillo por su trabajo en Maixabel. «No pensé que esto fuera a pasar. Muchísimas gracias a los miembros de la Academia. Mi amor incondicional por estas tres mujeres maravillosas con las que he tenido la oportunidad de trabajar». «Gracias a los ojos de Luis Tosar que me han llevado al infinito y al más allá. y a Iciar Bollaín, te declaro mi amor incondicional, soy tu amiga. A Maixabel por ser tan bonita como eres y por no rendirte nunca».

00:35 José Sacristán ha recogido su premio Goya honorífico. Era uno de los momentos más esperados de la noche. Después de un vídeo donde se ha resumido brevemente algunos de sus mejores trabajos, sus compañeros de profesión lo han recibido con un gran aplauso con todo el publico en pie. «Gracias a todos los que me permiten seguir sembrando en mi trabajo y recogiendo premios como este». «Se lo dedico a mi abuelo que era mi mejor seguidora, mi tío el mejor espectador. A mis hijos y a mi mujer, Amparo por estar siempre. Gracias a los miembros de la Academia», le dedicaba el premio el actor. «Muchas gracias a la familia y los compañeros, pero en especial al público que cada año me siguen comprando, en manojo o en ristra, los ajos». De nuevo un aplauso y todo el auditorio en pie le felicitaba al intérprete.

00:25 Jonás Trueba recogía en manos de Irene Escolar y Bárbara Lennie, el premio a mejor película documental por Quién lo impide. Como mejor película de animación este año lo ha recibido la cinta Valentina.

00:15 Luz Casal ha sido la que ha puesto la voz y la música para homenajear a los fallecidos. Sin aplausos y de una forma solemne, se han recordado en un vídeo a todas aquellas personalidades del mundo del cine que desaparecían el pasado año. Al finalizar, un cálido aplauso por parte de los asistentes para los que perdían la vida.

00:05 Arturo Valls y Ana Milán han hablado del trabajo de los guionistas, mientras conversaban ha llegado Marta González de Vega, guionista de Padre no hay más que uno y Tren con destino Asturias, ha aprovechado para revindicar su labor y pedir poder entregar el galardón. El premio a mejor guion adaptado ha sido para Las leyes de la frontera que ha recogido el cineasta y Daniel Monzón. Como mejor guion original, Fernando León de Aranoa se ha llevado el Goya por El buen patrón.

00:00 Conocido por su papel de profesor en La casa de papel, Álvaro Morte ha sido el encargado de entregar el premio a mejor película europea que ha ganado la cinta Otra ronda, procedente de Dinamarca. Y como mejor película iberoamericana es La cordillera de los sueños, de Chile.

23:50 El dúo cómico Pantomima Full ha querido grabar un vídeo al estilo habitual de sus famosos vídeos en YouTube para recordar que los jóvenes no van al cine y se han acomodado a no pagar, por lo que les cuesta ir a las salas. A continuación la actriz Macarena Gómez entregaba al equipo de la película Mediterráneo el premio a mejor dirección de fotografía. Y el premio a mejor montaje es para El buen patrón y a mejor efectos especiales para Way Down.

23:45 Joaquín Sabina y Leiva han interpretado la canción Tan joven y tan viejo. El cantante de temas como 100 días y 500 noches era el encargado de cantar y sin embargo, Leiva ocupaba un segundo plano a la guitarra.

23:35 Ha llegado el turno del Presidente de la Academia de Cine, el director Mariano Barroso. El cineasta ha explicado en su intervención el funcionamiento del cine, ha rendido homenaje a la escritora desaparecida Almudena Grandes y el público ha respondido con un caluroso aplauso. «Las historias que escribía Almudena eran la cruda realidad contada de forma diferente», así explicaba el valor de un guionista. También se ha acordado de Verónica Foqué y la importancia del trabajo de los actores «tienen el trabajo de entregar su luz, como hacía Verónica», ha explicado. «Pilar Bardem fue una impulsora en apoyar a los actores que no encuentran cómo mantenerse económicamente». «También quiero felicitar a Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo por las nominaciones a los Oscar». «Si el cine tiene una cara es la de José Sacristán, Goya de Honor», así ha finalizado su discurso.

23:30 Los mismos entregadores han sido los encargados de anunciar el nombre del ganador a mejor actor de reparto. El premio es para Urko Olazabal, por Maixabel.

23:25 Inma Cuesta, Belén Cuesta y Luis Zahera. Los tres actores han hecho un repaso a las películas con más nominaciones, entre ellos han destacado el actor Luis Tosar, aplaudido por su trayectoria. Después de su pequeño recorrido por los mejores estrenos del año, han entregado el premio a mejor actriz de reparto. El cabezón ha sido para Nora Navas por Libertad. Su segundo premio Goya después de cuatro nominaciones a lo largo de su carrera.

23:20 El premio a mejor dirección novel ha recaído en la cineasta Clara Roquet por su trabajo en la cinta Libertad.

23:15 El precio de la luz y su alto coste en el último año ha sido el protagonista del vídeo. La intención de la Academia es explicar que la subida de la luz también afecta al cine. En un rodaje la iluminación es fundamental y el gasto es alto, así han querido denunciar la situación precaria de los rodajes.

La primera actuación musical está protagonizada por el cantante C. Tangana con la joven artista Rita Payés.

23:00 Michelle Jenner, Rozalen yMina El Hammani han sido las encargadas de desvelar el premio a mejor música original para El buen patrón. A mejor canción original se lo ha llevado la película Mediterráneo por la interpretación de la cantante María José Llergo.

22:55 Mabel Lozano ha entregado el premio a mejor cortometraje documental que ha recaído en Mamá. Eduardo Casanova, después de realizar una fotografía con su móvil a los asistentes, ha entregado el premio a mejor corto de animación. El premio es para Monkey.

22:50 Salvador Calvo y Eduardo Casanova entregan el premio a mejor cortometraje que ha recibido Arturo Valls y Verónica Echegui por su proyecto Tótem Loba. La intérprete ha pedido a Pedro Sánchez que lo vea con sus hijas y después hablen y sobre todo «tómatelo en serio».

22:45 Penélope Cruz y Pedro Almodóvar entregaan el premio Goya Internacional, una categoría nueva que este año recibe la actriz Cate Blanchett. Todo el público en pie la ha recibido con aplausos. La intérprete australiana ha dicho muy emocionada, al recibir el premio «recibir el premio de estas dos personas que no son solo dos grandes comunicadores del cine español, son parte de la leyenda, es todo un honor». «Mucha suerte Penélope por tu nominación en los Oscar porque te lo mereces». «Pedro es un artista y es un honor trabajar con él», decía la actriz.

22:30 Un vídeo protagonizado por actores internacionales de varias nacionalidades han protagonizado la parte reivindicativa. Uno de ellos ha sido el encargado de entregar junto al actor Jaime Lorente el premio a mejor actriz revelación. Antes del gran momento de conocer a la ganadora, un vídeo especial de las familias de las nominadas han conseguido emocionar a las cuatro candidatas. El cabezón lo ha recibido la María Cerezuela por su papel en Maixabel.

El premio a mejor actor revelación ha sido para Chechu Salgado por Las leyes de la frontera. El galardón ha sido entregado por la actriz Paula Usero.

22:15 Charo López, Belén Rueda, Juana Acosta y Nawja Nimri entregaban varios premios. A a mejor sonido ha recaído en la película Tres. También han entregado el premio a Las leyes de la frontera como mejor diseño de vestuario, dirección artística y maquillaje y peluquería. Mediterráneo se ha llevado el primer premio en la categoría de mejor dirección de producción.

22:10 Carmen Machi hablaba en valenciano para dar la bienvenida a los asistentes. Después ha explicado el porqué se ha elegido esta ciudad y es que este año se homenajea al cineasta Luis Berlanga, que era valenciano y así la Academia de Cine ha homenajeado al director.

22:05 La 36 edición de los premios Goya daba comienzo con la actuación de Jedet, Bebe y Cristina Castaño versionado la famosa canción Libre de Nino Bravo. Las tres intérpretes han arrancado la canción desde los invitados y poco a poco han subido al escenario.

21:50 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha acudido un año más a la ceremonia de los premios Goya. Asegura que ha sido un año difícil también para la cultura, pero que hay que apoyarlo. Además ha afirmado que ha visto las películas Mediterráneo y Maixabel y recomienda verlas. Tiene pendiente por ver Madres paralelas y El buen patrón, pero admite que las quiere ver.

21:00 «Es una noche muy especial. Javier tiene muchas posibilidades de ganar hoy porque ha hecho un gran trabajo. Todavía no hemos digerido la nominación a los Oscar, pero estamos muy felices y sobre todo de encontrarnos a toda la gente que se alegra de verdad», ha explicado Penélope Cruz que será encargada de entregar junto a Pedro Almodóvar el Goya Internacional en su primera edición, que lo recibirá su amiga Cate Blanchett. Tanto Penélope como Javier han querido mandar un saludo a sus hijos desde el directo de TVE.

20:55 Cate Blanchett ha llegado a la alfombra roja. Muy sonriente y con un vestido al puro estilo Hollywood se ha acercado a todos sus seguidores para firmar autógrafos y hacerse fotos con todos los admiradores.

20:40 Pedro Almodóvar y Penélope Cruz han hecho su entrada al palacio de las Artes de Reina Sofía en Valencia. Los fans que les aclamaban al comienzo de la alfombra roja han dejado impresionados a los dos grandes protagonistas de la noche. La actriz ha confesado a los medios que estaba muy feliz e ilusionada por su asistencia a los premios del cine español.

20:30 Las influencers Paula Ordovás y Mery Turiel han mostrado sus espectaculares vestidos para lucir en la alfombra roja de los premios Goya 2022. Así lo han mostrado en sus perfiles de Instagram.

20:25 Paula Echevarría vuelve a los Goya después de convertirse en madre por segunda vez. Ha optado por un vestido de moda española, de un diseñador cordobés. La actriz está retomando su agenda en el mundo de la interpretación donde le han ofrecido un papel en la gran pantalla, pero no como actriz protagonista, algo que agradece.

20:20 “Es verdad que hace mucha ilusión, pero especialmente cuando es acompañado de la mujer a la que quiero”. “Cuando salió la suya, me volví loco”, ha confesado Javier Bardem sobre su nominación junto a su mujer Penélope Cruz.

20:15 El cantante Antonio Orozco está nominado a mejor Canción Original. El artista ha asegurado que a diferencia de otras películas, en esta ocasión, la canción se creo a la vez que el guion de la película y que no le preocupa no ganar el cabezón, lo importante es que le prometió a su madre que un día estaría en la fiesta del cine y lo ha conseguido.

El actor Eduard Fernández está nominado como mejor actor protagonista, pero asegura que no cree que se lo lleve, ya que cree que se lo llevará su compañero Javier Bardem.

20:00 Javier Bardem ha llegado solo a la alfombra roja. Muy cercano con los fans no ha parado de hacerse fotos con los seguidores que requerían una imagen con el actor español nominado al Oscar. El intérprete ha admitido que no está nervioso, pero sí muy emocionado por estar en los premios Goya.

19:50 El actor Jaime Lorente está pasando uno de los momentos personales más especiales con la llegada de su primera hija. Aunque le encanta su nueva faceta familiar, no ha querido perderse la gala del cine español donde participa como entregador y ha confesado que está bastante nervioso porque tiene amigos nominados, aunque no ha querido desvelar cuáles son los nombres que espera que se digan en la entrega de premios.

19:40 Luis Tosar ya tiene tres premios Goya, pero hoy podría llevarse el cuarto premio. Cuando le han preguntado por sus tres compañeros con los que comparte nominación, ha confesado que «el talento es para compartir no para competir», una frase que leyó en un artículo y de la que asegura que se siente muy identificado, tal y como ha explicado a los presentadores de TVE.

19:35 Verónica Echegui, nominada a los Goya, asegura que ve muy difícil que pueda recibir el cabezón, sin embargo, si ocurriera, ha dicho a TVE que lo celebrará hasta el día siguiente. La intérprete Blanca Portillo, también nominada, en la categoría de mejor actriz protagonista por su papel en Maixabel, ha confesado a la cadena española que está feliz con que las nominadas sean mayores de 40 y que puedan seguir teniendo papeles las actrices de cierta edad.

19:30 Uno de los momentos más esperados es la llegada de los actores españoles más internaciones, Penélope Cruz y Javier Bardem, los dos cuentan con dos nominaciones a los Goya, pero también hemos conocido esta semana su nominación a los Oscar. Su gran amiga, la actriz Goya Toledo ha asegurado que para ellos los premios es algo que se vive con humildad. «Son gente que aceptan ese tipo de cosas con mucha humildad y porque su éxito se basa en el trabajo. Han hecho historia, pero es que son gente muy trabajadora», ha dicho a los medios.

19:20 La pareja formada por Macarena Gómez y Aldo Comas han querido homenajear a la actriz desaparecida Verónica Forqué en el vestuario elegido. Ambos posaban con una chaqueta donde a la espalda se podía leer el nombre de la intérprete que se quitaba la vida el pasado mes de diciembre.

19:10 Caras conocidas del mundo de la moda, la música, la interpretación y de las redes sociales no han querido perderse los premios Goya 2022. Entre ellas están la modelo y presentadora Nieves Álvarez, Elena Sánchez o la cantante Jadet.

Las redes sociales, bajo el hastag #Goya2022 han recopilado un largo historial de momentos previos a la entrega de los famosos cabezones. Los encargados de contar paso a paso a su llegada a Valencia, han sido los influencers Paula Echevarría y Paula Ordovás entre otros, que retrasmitían a sus numerosos seguidores el buen recibimiento que han tenido además de cómo habían disfrutado de la gastronomía valenciana.

19:00 Valencia se ha vestido de gala para dar comienzo a la fiesta del cine español. Estos premios se celebran en la ciudad de Berlanga haciendo homenaje al cineasta. Este año, entre las novedades está la ausencia de presentadores, sin embargo, los entregadores tendrán más presencia que nunca y la música volverá a ser la banda sonora para la noche del cine.

La alfombra roja ya ha recibido a los primeros invitados que no han ocultado su nerviosismo ante la ceremonia de los premios Goya, entre ellos la actriz Cristina Castaño que será encargada de cantar uno de los temas.