Asraf Beno confirma sus planes de boda con Chabelita Pantoja

Muchos creen que el confinamiento obligatorio por el coronavirus terminará con muchas rupturas sentimentales y divorcios debido a que la parejas se han visto obligadas a convivir 24 horas al día, 7 días a la semana, algo que pone a prueba cualquier relación. Pero hay quienes también saldrán del mismo mucho más reforzados. Y para muestra de ello, Asraf Beno y Chabelita Pantoja que durante la cuarentena han aprovechado para planificar su vida y parece que han hablado hasta de la boda.

Así lo confirmaba el propio modelo el pasado lunes 13 durante un vídeo en directo en su cuenta de Instagram. «¿Que si nos casaríamos? ¡Obviamente!«, respondía a una de las preguntas de sus seguidores. Pero más allá de la convicción del propio Beno, ¿tienen también marca una fecha en el calendario? Eso parece que es ya cosa de la novia, a quién le preguntó en ese momento aunque no estaba grabando el vídeo con él: «A ver, cuando Alberto quiera ser el padrino«. Al parecer hasta tienen claro que será el testigo de uno del os días más importantes de su vida.

Asraf Beno y Chabelita Pantoja en el aeropuerto de Madrid tras regresar de Dubai

Y es que la relación de los que fueron concursantes de ‘GH VIP 6’ no deja de ir a mejor desde que salieron del reality de Telecinco. Desde entonces ambos han luchado contra viendo y marea y después de tanto tiempo han demostrado que su amor es verdadero. «Nosotros tampoco pensábamos que íbamos a durar. Eso no se sabe. Nos complementamos y no tenemos problemas«, y no dudó en dejar constancia de que su relación no tiene fisuras: «Ahora en la cuarentena hay incluso parejas que rompen, como Adara y Gianmarco, pero con nosotros no puede ni la cuarentena. Estamos todo el día haciendo cosas y ahora estamos aprendiendo yoga».

Albertito, como un hijo para Asraf Beno

Y es que el modelo ha encontrado en el hijo de Chabelita Pantoja, el pequeño Albertito, un compañero de juegos perfecto para matar la horas en el confinamiento. De hecho, durante todo el vídeo se le escuchaba al también hijo de Alberto Isla jugar en el mismo cuarto en el que se encontraban e incluso prestándole atención de vez en cuando.

Chabelita Pantoja, Asraf Beno y Dulce en el cumpleaños de Albertito

Sin duda Asraf Beno es todo un padrazo y por ese mismo motivo tener un hijo entra también en los planes de futuro junto a Chabelita Pantoja. Aunque seguramente este se haga esperar un poco más que la boda. «En un futuro», asegura el modelo que quiere ser padre. «Alberto es como si fuera mi hijo. Le tengo mucho cariño, mucho amor, le cuido como si fuese mi hijo. No noto mucha diferencia… Bueno, no sé lo que es tener un hijo, pero le quiero muchísimo», aseguraba.