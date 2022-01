Asraf Beno: «Isabel Pantoja le pidió a Isa que no fuera a Cantora»

Asraf Beno: «Isabel Pantoja le pidió a Isa que no fuera a...

Asraf Beno, por primera vez y sin que sirva de precedente, justificó ayer el sueldo que cobra en Viva la Vida. Comentaba lo que Isabel Pantoja le pidió a Isa. Al parecer, la hija de la cantante tenía pensado ir a Cantora en Nochevieja, pero no ha podido ser.

Así, la última noche del año quedaba en agua de borrajas y el antedicho se quedaba en El Puerto de Santa María con Isa y con el pequeño Alberto. Una pena que la sevillana no quisiera ver a su nieto e hija durante la última noche del año.

«Al final Isa pasó la Nochevieja conmigo y con su hijo Alberto, los tres solos en nuestra casa (…) Isa pretendía ir a Cantora con su madre pero la llamó por teléfono e Isabel le pidió que no fuese» decía Beno. En lo respectivo a la relación con Kiko Rivera e Irene Rosales, tampoco es que vayan las cosas demasiado bien.

«No nos hemos felicitado las fiestas, ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos, la última que les escribimos fue por el cumpleaños de su hija Ana pero ni siquiera nos contestaron» comentaba. Incluso Raquel Bollo añadía que ella había felicitado a su amiga, pero «Isabel no me ha contestado aún, imagino que no se encuentra bien, como muchas otras personas en estas fiestas tan complicadas que estamos viviendo este año». El ostracismo sigue y nada parece presagiar que la tonadillera salga de Cantora hasta marzo para volver a sentarse en un juzgado. Ya veremos qué sucede.

