Aurah Ruiz confirma que tiene nuevo novio mientras sigue cargando contra Suso: «Espero que siga así de bien»

El confinamiento por el coronavirus está durando más de lo que se esperaba al principio y eso ha hecho que muchos se las tuviesen que ingeniar para echar el rato y no aburrirse en sus casas. La opción preferida para las celebridades ha sido realizar directos de Instagram e ir ofreciendo entrevistas para así ir no perder el ritmo para cuando puedan retomar sus respectivos trabajar. Aunque esto no salió igual de bien para todos.

Más allá de Alfonso Merlos y la pillada de Alexia Rivas, otro de los damnificados ha sido Suso Álvarez que no dudó en hablar sobre su relación con Aurah Ruiz tras ‘GH VIP’ y desveló el verdadero motivo que tuvo él para dar comienzo a esta historia: el aburrimiento. Así es, el colaborador de televisión reconoció sin miramientos que lo suyo con la que fue participante de ‘Mujeres y Hombre y Viceversa’ fue un mero entretenimiento durante el concurso.

Aurah Ruiz y Suso se reencuentran el la final de ‘GH VIP’

Por supuesto, esta no dudó en responderle públicamente llamándole de todo menos bonito. Y aunque parecía que la cosa se iba a quedar aquí, Ruiz ha vuelto a hablar sobre su ex en su último vídeo de Mtmad respondiendo a preguntas de sus seguidores, como si le gustaría volver a verlo: «No me gustaría tener que habla con Suso en persona, ni siquiera me gustaría volver a verle. No me enamoré de él ni dentro ni fuera de Guadalix«.

En plena batalla contra Suso

Pero las preguntas de sus seguidores no se quedaron en esto y hasta se atrevieron a preguntar si se merecía la forma en la que lo trató su compañero de reality y, obviamente, no lo considera así: «Tampoco lo entenderé nunca porque lo único que me hace ver es una mala persona, con oscuridad y cruel«. Una persona a la que defendió a capa y espada a su salida del reality cuando le llamaban machista. Algo de lo que ahora también se arrepiente: «Lo defendí porque no sabía lo que había pasado. Mi primera defensa fue sin ver ningún vídeo». Pero no solo eso, sino que una vez que vio la realidad, siguió defendiéndole a petición de su madre: «Su madre me pidió que por favor que intentáramos hacerle ganador y yo cedí. Fui bastante hipócrita«.

Suso, Aurah Ruiz y Asraf en el cara a cara de la semifinal de ‘GHVIP6’

Pero todo esto para Aurah ya es cosa del pasado y ahora se ve más fuerte que nunca para enfrentar esta polémica gracias a la gran fuerza que le aporta el estar enamorada de nuevo. Así es, la joven también ha confesado a sus seguidores que de nuevo su corazón está latiendo por otra persona (que no es su hijo) y que está muy ilusionada. «Estoy con alguien, le conozco bastante. Sí, tengo novio, llevamos 6 meses«, confesaba feliz. Aunque, ya curtida en desamores, no ha dudado en dejar la duda sobre la mesa: «Estoy bien pero no puedo decir cuánto duran las cosas. Solo espero que siga así de bien«.