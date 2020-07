Aurah Ruiz cuenta cómo se enteró de su ruptura con Jesé Rodríguez

Una vez más Aurah Ruiz se ha abierto en canal para hablar de episodios de su vida y es que no tiene ningún problema a la hora de sincerarse con sus seguidores de Mtmad. Entre tanto, y tras contar en qué consiste la enfermedad de su hijo, también se ha sincerado sobre cómo fue la enfermedad de Nyan, momento en el que además se produjo su ruptura con el padre del niño, Jesé Rodríguez.

Aurah Ruiz hablando de su ruptura con Jesé en Mtmad/ Foto: telecinco.es

Y lo más chocante de esta ruptura, como ella misma ha hecho saber, es que no se lo dijo ni a la cara. «Cuando llegamos a Madrid, la verdad es que yo estaba muy contenta, pensé que quedaba muy poco para llevar a Nyan a casa. Pero, no fue así. Llegamos a Madrid y teníamos la fecha prevista para la operación que Nyan necesitaba. La única salida que yo veía era operarlo, con la esperanza de que todo cambiara y poder llevármelo a mi casa. Ni mi familia, ni el padre, nadie me apoyaba«, ha dicho sobre ese proceso.

En este proceso al principio el padre de su hijo estaba muy volcado e implicado, es más, ha contado lo que iba a hacer con su carrera profesional: «El papá había decidido dejar a un lado su trabajo para ocuparse de lo que realmente importaba en ese momento que era su hijo».

Aurah relata cómo se entero de su ruptura en su canal de Mtmad/ Foto: telecinco.es

Pero, por desgracia, hubo un momento en el que cambió todo, sobre todo cuando supo que la operación no había salido como se esperaba. «Decidió irse en el momento más grave de la vida de nuestro hijo, irse a jugar a su equipo, a su trabajo cuando nos acababan de informar de que el niño tenía una sepsis severa. Yo no lo entendí. No me despedí de él», ha seguido confesando.

Se enteró como el resto de personas

Y, cuando Aurah Ruiz pensaba que todo había terminado, recibió un mensaje de su padre: «Aurah, ¿has visto lo que pone en las redes sociales? Te lo voy a pasar», viendo el comunicado en el que Jesé hacía oficial su ruptura con ella: «A través de esta nota quiero comunicar que desde el día de hoy 27 de enero de 2018, lamentablemente mi relación con Aurah se ha terminado, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero hacerlo yo públicamente«. Sin duda alguna fue toda una sorpresa para ella, puesto que no fue capaz de decírselo a ella misma, y fue en ese momento cuando las cosas entre ellos empezaron a ir muy mal.