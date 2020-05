Aurah Ruiz cuenta el aborto que sufrió mientras vivía con Jesé Rodríguez en París

En numerosas ocasiones Aurah Ruiz ha explicado a sus fans todo lo ocurrido con Jesé Rodríguez, el padre de su hijo, con el que tiene una relación complicadísima desde su ruptura. Una vez más ha hablado de él en su canal de Mtmad, pero esta vez ha querido volver a la época en la que vivían en París para contar algo muy íntimo y personal de lo que antes no se había atrevido a hablar, el aborto que sufrió antes del nacimiento de Nyan.

Con mucha sinceridad y asegurando que le ha costado muchísimo dar el paso, la de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha explicado que, cuando vivían en la capital francesa, sintió un fuerte dolor en la barriga por lo que fue llevada por el futbolista al hospital. Allí le hicieron diversas pruebas y los médicos determinaron que estaba embarazada, viéndose al borde del precipicio al recibir la noticia puesto que no consideraba que era el momento de ser madre: «Se me vino el mundo encima, no sabía exactamente lo que sentía en ese momento aparte del dolor tan grande que tenía».

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz en París

No obstante, aunque el análisis de sangre determina que estaba embarazada, el resto de pruebas determinaron que algo no iba bien: «Tuve que esperar como cinco días para que aparecía supuestamente el bebé. Me decían que a lo mejor era tan pequeño que no lo veían o no sabían. A los cinco días volvimos al hospital. Me habían advertido por teléfono que, seguramente, si no se veía el bebé, estaría en una trompa, por lo que realmente no iba a nacer. Y así fue, esta en una trompa. Era un embarazo extrauterino y no podía seguir adelante. Me tenían que operar para quitar y así hicieron».

Aurah: «A Jesé le hacía mucha ilusión»

Durante esa espera tuvo tiempo suficiente para plantearse si realmente quería ser madre en ese momento y su postura fue muy clara, no estaba preparada: «En esos cinco días me había hecho a la idea de que sí quería pero muchas veces deseaba que ese embrión no estuviera dentro del útero y no tenerlo porque no estaba preparada, tenía tanto miedo que solo deseaba eso. Me operaron y ya no estaba embarazada, pero ahí me replanteé que realmente si me sentía tan mal, no era el momento de ser mamá y de quedarme embarazada. Dije que no quería volver a sentir lo que sentí y olvidarme», ha contado recordando cómo vivió esos días.

Aurah Ruiz hablando de cómo vivió aquellos días en París / Mtmad.es

Aurah Ruiz ha explicado que nunca antes ha contado este episodio que vivió junto al que por aquel entonces era su pareja, que le apoyó en todo momento y comprendió sus sentimientos a pesar de que él sí quería ser padre: «Después de superar lo que me había pasado y sentirme tan mal por lo que había deseado…, porque sí que es verdad que a Jesé le hacía mucha ilusión y él me dijo que yo realmente no lo quería tener y me apoyó. Esta es mi parte parte y lo que nadie sabe, ahora voy a contar la segunda parte». Una continuación para la que habrá que esperar al siguiente capítulo de su canal de Mtmad.