Aurah Ruiz: «estoy hundida psicológicamente»

Aurah Ruiz participa en La Casa Fuerte 2 a pesar de encontrarse moralmente destruida por sucesos de su vida personal.Tras años de litigios con Jesé Rodríguez, consiguió recuperar su relación con él. Lo malo llegó durante la celebración del cumpleaños de la joven.

«Recibí la llamada (de la productora) dos días antes de mi cumpleaños pero no quise irme porque había venido la persona que quería (Jesé) desde lejos. Había organizado una fiesta de cumpleaños, tenía todo preparado… No quería verme en mi cumpleaños encerrada con gente que no conozco».

«Entro súper bajita de moral. Súper destruida psicológicamente pero he decidido entrar» añade. Se expresa así porque a su fiesta fue una participante de MHYV con la que Jesé habría mantenido una presunta relación. «Lo que me ha pasado da la vuelta al mundo. La retina de mis ojos lo vio y ese es el problema, lo vi. Todo eso me hizo replantearme entrar en ‘La Casa Fuerte’».

«El día que vi esa infidelidad yo tenía que contestar si o no para entrar en el programa. No entraba porque mi pareja me dijo ‘o la televisión o yo’ pero para mí es una forma de trabajo… para la gente que dice que vivo de mi pareja. Yo me siento realizada así y cuando me pasó eso abrí los ojos y acepté participar en ‘La Casa Fuerte’».

«Entro muy destrozada, no se si estoy haciendo bien o necesito un psicólogo pero esto me ha afectado muchísimo más de lo que yo creía. Me hicieron mucho daño… Lo estoy pasando muy mal porque psicológicamente no soy yo. No duermo, apenas como… Entro con el corazón partido y la mente fuera de juego» añadía.

«Desaparecía con el coche porque no podía parar de llorar. Tenía tanta tristeza encima que no pude estar con mi hijo. Nyan te amo mucho, todos los pasos que dé serán mirando por tu futuro. Dejo a mi hijo en las mejores manos, en las de mi familia. Él está bien y por ese lado me quedo tranquila» sentenciaba en su vídeo de presentación. Le deseamos la mejor de las suertes en el programa.

